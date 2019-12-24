В Якутске выросло число заболевших корью

Число заболевших корью в Якутске выросло до 44-х человек. Днем ранее в городе было зарегистрировано 40 случаев заболевания.

"Всего зарегистрировано 44 случая кори, в том числе 13 случаев у детей до 17 лет. Большинство заболевших не имеют прививок против кори", - сообщила во вторник пресс-служба управления Роспотребнадзора по Якутии.

В медицинских организациях города созданы 52 прививочные бригады для проведения подчищающей иммунизации. По состоянию на 23 декабря против кори привито 6,5 тысячи человек, в том числе 3,6 тысячи детей.

По данным городской администрации, в Якутске не привиты от кори около 760 детей, в том числе более 130 школьников. Кроме того, в отношении примерно тысячи детей нет сведений о том, привиты они или нет.

Мэр Сардана Авксентьева заявила, что в целях безопасности детей в городе отменены все городские детские праздники, за исключением елки главы республики, которая уже прошла, и елки для малоимущих, намеченной на 30 декабря.

В школах праздничные мероприятия не отменены, но родителей туда пускать не будут. На школьные елки также не будут допущены дети, не привитые от кори.