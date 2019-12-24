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24.12.2019 09:46
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Якутске выросло число заболевших корью

Текст: Владимир Таюрский (Якутск)

Число заболевших корью в Якутске выросло до 44-х человек. Днем ранее в городе было зарегистрировано 40 случаев заболевания.

"Всего зарегистрировано 44 случая кори, в том числе 13 случаев у детей до 17 лет. Большинство заболевших не имеют прививок против кори", - сообщила во вторник пресс-служба управления Роспотребнадзора по Якутии.

Фото: Александр Корольков/РГ
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В медицинских организациях города созданы 52 прививочные бригады для проведения подчищающей иммунизации. По состоянию на 23 декабря против кори привито 6,5 тысячи человек, в том числе 3,6 тысячи детей.

По данным городской администрации, в Якутске не привиты от кори около 760 детей, в том числе более 130 школьников. Кроме того, в отношении примерно тысячи детей нет сведений о том, привиты они или нет.

Мэр Сардана Авксентьева заявила, что в целях безопасности детей в городе отменены все городские детские праздники, за исключением елки главы республики, которая уже прошла, и елки для малоимущих, намеченной на 30 декабря.

В школах праздничные мероприятия не отменены, но родителей туда пускать не будут. На школьные елки также не будут допущены дети, не привитые от кори.

Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия Якутск

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