В Чите открыли самый большой на Дальнем Востоке светодиодный фонтан

Светодиодный фонтан и каток, залитый вокруг него, торжественно открыли на площади Ленина в Чите. Это композиция стала одним из главных новогодних украшений города и отличным местом для активного зимнего отдыха.

Как сообщили в пресс-службе администрации Читы, создать новогоднюю сказку помогли власти края и города, а также местные предприниматели.

Участница инициативной группы горожан "Красивая Чита" Валентина Дымченко рассказала ТАСС, что светодиодный фонтан стал самым большим среди подобных в ДФО.

"Он повторяет силуэт летнего музыкального фонтана, на месте которого находится. Его диаметр - 22 метра, высота - 10 метров. Это полностью оригинальная работа - фонтан смонтирован, собран и сварен благодаря местным мастерам", - отмечает девушка.

На открытии мэр города Александр Сапожников поблагодарил тех, кто приложил руку к созданию новой зоны отдыха. Он первым опробовал лед и выразил надежду, что и дети, и взрослые станут здесь частыми гостями. Для их удобства работают прокат коньков, теплая раздевалка и кафе.

Символический ключ от нового катка вручили юным фигуристам.