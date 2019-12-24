В Хабаровском крае пожилой мужчина погиб на пожаре в частном доме

Пожар в частном доме с печным отоплением в поселке Хурба Комсомольского района унес жизнь 80-летнего мужчины.

Бревенчатый одноэтажный дом загорелся в понедельник днем. Девять пожарных и две автоцистерны оперативно прибыли на вызов и начали борьбу с огнем. Но о возгорании им сообщили слишком поздно и помочь пожилому человеку они уже не успели. Его тело нашли на месте ЧП, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Дом сгорел полностью. Общая площадь пожара составила около 56 квадратных метров. Специалисты предполагают, что его причиной могла стать печка. Точную картину событий установят в ходе следственных мероприятий.