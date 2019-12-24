В Приамурье осудили владельца приюта, где массово погибли собаки

Благовещенский районный суд приговорил владельца приюта для животных "Дружок" к трем годам заключения, сообщает "Интерфакс".

Установлено, что животным, которые содержались в учреждении, не предоставлялась медицинская помощь. Кроме того, их регулярно недокармливали. В результате погибли 32 собаки, на которых хозяин приюта сэкономил более 1,6 миллиона рублей.

Десятки погибших от голода псов обнаружили в январе зоозащитники, явившись в приют вместе с полицейскими. Истощены были и те животные, которые содержались в "Дружке" по контракту с городскими властями. Выживших разобрали горожане.

Было возбуждено уголовное дело по части второй статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животными).

Отбывать наказание мужчина будет в колонии-поселении.