Задушил после свадьбы: Жителя Камчатки заподозрили в убийстве жены

Уголовное дело в отношении жителя города Вилючинска завели камчатские следователи. Мужчину заподозрили в убийстве собственной жены.

Как сообщили РИА Новости в региональном СУ СК, по предварительной версии, через несколько дней после свадьбы между супругами произошел конфликт. Девушка приревновала своего мужа из-за его переписки с другой женщиной. Тот разозлился и задушил супругу. Потом он решил избавиться от тела, утопив его в озера Вилюй. Там его и задержали полицейские.

Расследование продолжается.