Когда оказываешься в диспетчерском управлении "Транснефть - Урал", понимаешь, что будущее уже наступило: раздвижные стеклянные двери, огромные экраны, на которых сменяются схемы и графики, чуть слышный гул техники… Но это лишь внешнее проявление огромного шага вперед. А суть его вот в чем: теперь контролировать транспортировку нефти и нефтепродуктов в масштабах всего предприятия стало возможно из одной точки.

Восемь с половиной тысячи километров трубопроводов на территории нескольких регионов России, по которым без остановки движутся нефть и дизельное топливо, десятки перекачивающих станций, сотни мощных насосов, тысячи задвижек - их работа отражается в режиме реального времени на больших экранах, в цифрах и диаграммах. Достаточно только нажать клавишу, чтобы изменить режим перекачки, скорректировать загрузку нефтепровода, открыть или закрыть задвижку, где бы она ни находилась: в башкирской степи, Уральских горах, лесах и болотах Зауралья - везде, где тянутся обслуживаемые предприятием трубопроводы.

Работой комплекса сложнейшего оборудования управляют настоящие профессионалы, знающие все его возможности. И этот союз высококвалифицированных специалистов и самой современной техники способен творить чудеса. Это стало возможным благодаря Единой системе диспетчерского управления (ЕСДУ), которую внедрили на предприятии несколько месяцев назад.

- На использование системы мы перешли в сентябре, - рассказал начальник диспетчерского управления Айрат Уразметов. - Переход был плановым, но, чтобы он состоялся, потребовалась большая подготовительная работа, которая велась около двух лет. За минувшие три месяца мы смогли убедиться в том, что поднялись на качественно новую ступень организации работы.

Преимущества, которые дает предприятию ЕСДУ, огромные. В зону ответственности АО "Транснефть - Урал" полностью или частично входят Башкортостан, Курганская, Челябинская, Оренбургская и Самарская области, есть объекты предприятия в Удмуртии и Пермском крае. Под контролем диспетчеров транспортировка более 140 миллионов тонн нефти и 12 миллионов тонн нефтепродуктов в год.

До недавнего времени уп­рав­ление транспортировкой на этой огромной территории осуществлялось на местах - в районных диспетчерских пунктах (РДП). Каждому диспетчеру был доступен лишь его участок большой системы трубопроводов, а всю картину видели только в территориальном диспетчерском пункте в Уфе. Но видеть-то видели, а управлять не могли: чтобы что-то изменить, нужно было связаться с диспетчером в РДП.

Теперь же вся информация, объем которой значительно вырос, поступает в Уфу напрямую, и столичные диспетчеры могут не просто контролировать режим перекачки, а непосредственно управлять им. При этом пользуются сведениями, которые диспетчерам на местах ранее были недоступны: в любой момент можно сделать глубокий анализ параметров транспортировки в динамике или вывести на экран все данные о состоянии оборудования…

Под контролем диспетчеров транспортировка более 140 миллионов тонн нефти и 12 миллионов тонн нефтепродуктов в год

- Конечно, внедрение системы потребовало масштабного технического переоснащения как в центре, так и на местах, и на линейной части "трубы", - говорит Айрат Уразметов. - В частности, теперь именно в Уфе установлены все серверы, которые обеспечивают работоспособность средств контроля и управления. А отладка и настройка программного обеспечения по степени важности и сложности ничуть не уступали самому переоснащению.

Введение ЕСДУ в эксплуатацию действительно стало важным событием для предприятия. Однако при всей своей значимости оно лишь часть масштабного развития производственных мощностей АО "Транснефть - Урал". Ежегодно реконструируют более 150 километров магистральных трубопроводов, строят резервуары для хранения нефти и нефтепродуктов, устанавливают новые насосы, модернизируют автоматизированные системы управления. Эта большая и кропотливая работа ведется в "Транснефть - Урал" постоянно, она распланирована на многие годы вперед. Что особенно важно, практически все новое оборудование имеет пометку "Сделано в России". В том числе и на заводах самой "Транснефти": компания локализовала производство магистральных насосов и электродвигателей (единственное в России), освоила выпуск систем автоматики и шкафов телемеханики, широкой линейки электроприводов и других видов оборудования.

И вот он, комплексный подход во всей своей полноте: обновляя производственные мощности, нефтепроводчики одновременно решают и другие задачи. Например, замена устаревшей котельной на современную блочно-модульную дает не только повышение надежности теплоснабжения, но и снижение расхода энергоресурсов, а также уменьшение экологической нагрузки. Одновременно реконструируют тепловые сети, в зданиях устанавливают индивидуальные тепловые пункты. Новая автотехника удобная и безопасная, а еще оснащена экономичными двигателями. Современное энергетическое оборудование надежное и потребляет меньше электроэнергии… В результате на электричестве, моторном и печном топливе, тепловой энергии ежегодно экономят десятки миллионов рублей.

Справка

Работа товарно-транспортных, диспетчерских и метрологических подразделений "Транснефть - Урал" по итогам 2018 года признана лучшей среди всех организаций системы "Транснефть".

Цифра

61 человек трудится в диспетчерском управлении АО "Транснефть - Урал".

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