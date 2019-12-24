Колокольцев наказал главу МВД Татарстана за учения с участием школьников

Глава МВД России Владимир Колокольцев уволил организаторов полицейских учений с участием девятиклассников в Новотроицкой школе Тукаевского района РТ. Об этом, как сообщает ТАСС, он заявил 24 декабря на заседании правительственной комиссии по профилактике правонарушений.

Кроме того Владимир Колокольцев предупредил о неполном служебном соответствии руководителя татарстанского МВД Артема Хохорина.

В свою очередь министр образования и науки РТ Рафис Бурганов сегодня на встрече со СМИ сообщил, что руководитель местного РОНО уволилась после этого инцидента.

"То, что учения прошли на территории школы с участием несовершеннолетних, - это ненормально", - подчеркнул он.

Напомним, по инициативе руководства отдела МВД России по Тукаевскому району, ученики 9 класса Новотроицкой СОШ выступили в качестве статистов на тактико-строевые занятиях полицейских.