На посадившую 6-летнего сына за руль челнинку завели еще одно дело

Против скандально известной жительницы Набережных Челнов Агины Алтыныбаевой, позволившей сыну управлять машиной на скорости 130 километров в час, возбудили третье уголовное дело.

На сей раз татарстанское управление Следкома России, подозревает ее в совершении насилия в отношении представителя власти.

По версии следствия, женщина устроила разгром в отделе полиции города Мамадыш. Она разорвала составленные на нее административные протоколы, ударила и толкнула инспектора ПДН и разбросала по кабинету лежавшие в шкафу документы.

Напомним, многодетная мать Агина Алтынбаева попала в поле внимания СК РФ после того как выложила видео в соцсетях, где ее шестилетний сын вел машину на большой скорости.