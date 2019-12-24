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24.12.2019 13:22
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Кирове теплый декабрь побил рекорд 24-летней давности

Текст: Яна Шамаева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Кирове аномально теплый декабрь побил рекорд 24-летней давности. Сейчас температура воздуха в городе на пять-восемь градусов по Цельсию выше климатической нормы, сообщается на сайте администрации Кирова со ссылкой на местный Гидрометцентр.

- Подобное превышение температуры в конце декабря фиксировалось только в 60-х, 80-х годах и последний раз в 1995 году, - говорится в сообщении.

Фото: iStock
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Кроме того, накануне Киров попал по действие редкого природного явления - "ледяного дождя". Он появляется из-за температурной инверсии, когда у поверхности земли холодный воздух, а над ним слои более теплого воздуха с положительной температурой.

В итоге падающие частички воды мгновенно замерзают и превращаются в льдинки. По этой причине на дорогах появился гололед, бороться с которым очень сложно.

- Поскольку основание тротуаров в настоящий момент имеет температуру ниже нуля, вода, смыв противогололедные реагенты, замерзает повторно, образуя на поверхности прочную ледяную пленку. Эту процедуру можно повторять бесконечно. При такой совокупности факторов обрабатывать поверхность солью бесполезно, эффективен только чистый фрикционный материал - каленый песок, - прокомментировали в управлении дорожной и парковой инфраструктуры администрации Кирова.

Синоптики прогнозируют, что теплая погода в Кирове продержится до 25 декабря, а затем похолодает до -7 градусов днем и до -12 ночью. Осадков не ожидается.

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