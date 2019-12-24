В Кирове у подозреваемого в грабеже нашли самодельную бомбу

В Кирове у мужчины, которого подозревали в грабеже, при задержании обнаружили самодельное взрывное устройство. Об этом сообщило УМВД России по области.

Сотрудники уголовного розыска по подозрению в грабеже пожилой женщины задержали 22-летнего неработающего жителя Верхнекамского района. В середине ноября женщина обратилась в полицию, рассказав что на улице Производственной незнакомый мужчина вырвал у нее из рук сумку и убежал.

Ущерб для пенсионерки был серьезный - в сумочке находились два сотовых телефона и пенсия на общую сумму более 20 тысяч рублей. По факту грабежа возбудили уголовное дело по статье 161 УК России. С помощью записей видеокамер наружного наблюдения была составлена ориентировка и злоумышленника задержали полицейские.

Во время досмотра у него обнаружили самодельный боеприпас, снаряженный 30 граммами охотничьего пороха. По данному факту возбуждено еще одно уголовное дело, теперь уже по статье 223.1 УК РФ. Мужчина заключен под стражу. Сейчас полицейские совместно с сотрудниками регионального УФСБ выясняют, для каких целей был изготовлен боеприпас. По словам мужчины, в Киров он приезжал, чтобы найти работу.