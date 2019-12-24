В Нижегородской области задержали мужчину, расчленившего тещу

Подозреваемый в убийстве женщины, чьи части тела были обнаружены накануне в лесополосе Балахнинского района, задержан. Об этом сообщает СУ СК по Нижегородской области.

Напомним, 19 декабря жительница Балахны нашла в лесополосе на улице Челюскинцев пакеты, где находились две отрубленные человеческие ноги. В убийстве заподозрили 66-летнего мужчину, проживающего на этой же улице. В содеянном он сознался.

Как оказалось, дома он поругался со своей 96-летней тещей, ударил ее деревянным предметом по голове. Женщина погибла, а зять, чтобы скрыть следы преступления, расчленил ее тело, разложил по пакетам и раскидал в разных частях города. Вчера были найдены и другие части тела погибшей.

В ближайшее время мужчине будет избрана мера пресечения. Следовали возбудили и расследуют уголовное дело по части1 статьи 105 УК РФ "Убийство".