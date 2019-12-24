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24.12.2019 12:43
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Удмуртии раскрыли убийство 20-летней давности

Текст: Яна Шамаева (Ижевск)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Удмуртии раскрыли убийство 19-летней девушки из Глазова, совершенное 21 год назад. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по республике.

Девушка училась в техникуме и накануне убийства праздновала день рождения знакомой. Весь вечер в компании ей оказывал знаки внимания их общий знакомый. Студентка взаимностью не отвечала, но он все-таки вызвался проводить ее до дома. В подъезде они поругались. Мужчина задушил девушку, а затем занес ее тело в квартиру, уложил в кровать и скрылся.

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Тело убитой нашли 8 декабря 1998 года. Соседи обратили внимание на постоянный стук в квартире, где студентка жила с дедом. Пенсионер не мог двигаться и пытался сообщить, что девушки нет дома.

С тех пор преступление оставалось нераскрытым из-за недостаточного количества доказательств. Однако мужчина за все это время не раз попадал в тюрьмы, где рассказывал о преступлении своим сокамерникам. Кроме того, следователи повторно допросили людей из компании, где убитая познакомилась с ним. В итоге мужчина сознался в совершении преступления и рассказал подробности произошедшего.

- В соответствии с поступившим от него ходатайством уголовное дело следователем прекращено в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности, - говорится в сообщении следователей.

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