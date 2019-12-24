В томской реке Ушайке ПДК вредных веществ превышено в сорок раз

Томская природоохранная прокуратура обратилась в Советский районный суд с иском к городской администрации. От чиновников требуют принять меры к прекращению сброса неочищенных сточных вод в реку Ушайка.

По данным прокурорской проверки, в Томске происходит несанкционированный сброс сточных вод в реку в районе улиц Энергетиков и Короленко.

- Результаты анализа отобранных из сбросов проб сточной воды показали, что концентрации обнаруженных в них загрязняющих веществ превышают нормативные значения по ряду показателей, в том числе по фосфат-иону - до 25,3 раза, по фенолам летучим - до 20 раз, по аммоний-иону - до 41,2 раза, по нефтепродуктам - до 5,2 раза, - сообщает прокуратура Томской области.

Установлено, что ряд водовыпусков не имеет собственников, другая часть принадлежит администрации областного центра.

Прокуратура и экологии неоднократно информировали мэрию о необходимости прекращения загрязнения Ушайки. Однако чиновники до сих пор никаких мер не приняли.