В ДТП с маршруткой в КБР пострадали четыре человека

Возле села Нартан в Чегемском районе Кабардино-Балкарии в ДТП с пассажирской "Газелью" пострадали четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по республике.

"По предварительным данным, у едущего перед пассажирской "Газелью" автомобиля ВАЗ-2106 произошла поломка. Чтобы избежать столкновения, водитель микроавтобуса съехал с проезжей части", - сообщили в ведомстве.

В Госавтоинспекции подчеркнули, что лобового столкновения автомобилям удалось избежать, но пассажирский транспорт опрокинулся, съехав на обочину. В результате четыре человека получили травмы. По предварительным данным, "Газель" везла людей по маршруту Урвань - Нальчик.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства происшествия, пострадавшим оказана помощь.