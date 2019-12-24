Калининградского террориста осудили за намерение убить сотрудника ФСБ

2-й Западный окружной военный суд вынес приговор двум сторонникам запрещенной в России террористической организации. Речь идет о молодых мужчинах, гражданах республик Средней Азии. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по Калининградской области.

Как установили следователи и суд, в 2016 году 29-летний гражданин среднеазиатской республики, проживавший в Калининграде, склонил своего 19-летнего соотечественника к выезду на территорию Сирийской Арабской Республики. Он и второй подозреваемый, 34-летний мужчина, дали молодому человеку деньги на дорогу. Оказавшись на месте, юноша присоединился к международной террористической организации "Джебхат ан-Нусра" (запрещена решением суда на территории Российской Федерации). И первый, и второй подозреваемый разделяли взгляды этой группировки.

В мае 2018 года мужчин, финансировавших поездку, задержали сотрудники следственных органов калининградского управления ФСБ. Их заключили под стражу.

Оказавшись в следственном изоляторе, 29-летний иностранец решил устранить свидетелей и отомстить оперативному сотруднику ФСБ. Он предложил одному из "коллег" по СИЗО взорвать парикмахерскую, в которой работали двое свидетелей, и автомобиль оперативника. Но потенциальный соучастник преступления сообщил об этом замысле в правоохранительные органы.

34-летнего мужчину за финансирование терроризма суд приговорил к шести годам колонии общего режима. 29-летнего иностранца признали виновным в совершении нескольких преступлений, в том числе в "приискании соучастников посягательства на жизнь военнослужащего в целях воспрепятствования законной деятельности по обеспечению общественной безопасности, из мести за такую деятельность". Ему предстоит провести 12 лет в исправительной колонии строгого режима.

Оба фигуранта вину не признали, от дачи показаний отказались. Однако суд решил, что доказательств, которые собрали следователи, достаточно для вынесения обвинительного приговора. Приговор в законную силу не вступил.