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24.12.2019 16:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге доставленного в суд мужчину обнаружили мертвым

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)

Тело сорокалетнего мужчины было обнаружено накануне в конвойном помещении Фрунзенского районного суда, куда тот был доставлен в качестве подсудимого.

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Как сообщили в Следственном комитете РФ по Санкт-Петербургу, мужчина обвинялся в изнасиловании. Причем пункт "б", части 2 статьи 131 Уголовного кодекса предполагает, что оно было совершено с особой жестокостью либо сопряжено с причинением тяжкого вреда здоровью или угрозой убийством.

В суд обвиняемый был доставлен для рассмотрения ходатайства следствия о продлении срока его пребывания под арестом.

Через некоторое время после того, как суд удовлетворил ходатайство, мужчину нашли мертвым.

Сотрудники Следственного комитета проводят доследственную проверку, выясняя все обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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