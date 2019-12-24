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24.12.2019 13:51
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Петербурге составят из сотен машин гигантскую "автоелку"

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)

Петербургские автомобилисты готовятся к проведению традиционного предновогоднего флешмоба "Автоелка". Сотни машин выстроятся в виде силуэта ели и зажгут фары. Фото и видеофиксация гигантской светящейся "автоелки" будет сделана с квадрокоптера.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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Мероприятие запланировано на 28 декабря, с 18.00 до 22.00. Местом построения станет территория Михайловка в Озерках (Выборгский район Санкт-Петербурга).

В оргкомитете "Автоелки" отмечают, что никакой регистрации для участия во флешмобе не требуется, достаточно приехать для построения в нужное место в оговоренное время. Ограничений по маркам и размеру автомобилей нет, но "фурам лучше воздержаться". Желание нарядить машину приветствуется - это создает новогоднее настроение.

В прошлом году "автоелку" составили из 425 автомобилей. На этот раз организаторы рассчитывают привлечь к флешмобу еще больше петербуржцев. Но применение найдется каждому автомобилю. "Если  машин приедет больше, то выставим цифры 2019. Если еще больше, то выставим снежинки вдоль трассы", - говорят организаторы.

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