В Петербурге при столкновении четырех автомобилей погиб человек

Крупная авария произошла сегодня утром в Приморском районе Санкт-Петербурга. В 07.50 на перекрестке улиц Савушкина и Туристской столкнулись сразу четыре автомобиля: две маршрутки "ПАЗ" и легковые машины Hyundai Solaris и Peugeot 207.

Как сообщают в ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в результате аварии один человек погиб и четверо травмированы.

Основной удар пришелся на Hyundai. Так, один из пассажиров - мужчина, чья личность еще не установлена, - погиб на месте происшествия. Еще два пассажира - 24-летние молодые люди - госпитализированы с тяжелыми травмами. Четвертый пассажир (28-летний мужчина) и 37-летний водитель тоже доставлены в больницу в состоянии средней тяжести.

В маршрутках и Peugeot никто не пострадал.

По неофициальной информации, "ПАЗы" в момент аварии стояли у обочины.