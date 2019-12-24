Из центра Севастополя вывезли 50-килограммовую бомбу

Обнаруженную в центре Севастополя немецкую авиабомбу времен Великой Отечественной войны вывезли на полигон для уничтожения. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

Бомбу SD-50 накануне вечером заметили строители, которые реконструируют улицу Большую Морскую и площадь Ушакова. Снаряд 75 лет пролежал в земле возле отеля "Украина".

На место выехали спасатели, городские службы, полиция и Росгвардия. Квартал был оцеплен, движение перекрыто, эвакуированы жители ближайшего дома - их отправили в Матросский клуб. За операцией наблюдали врио губернатора Михаил Развожаев и начальник ГУ МЧС Дмитрий Козлов.

Взрывотехникам предстояло определить, в каком состоянии бомба, и можно ли ее вывезти за пределы города. Обследование заняло около часа.

- Идентифицирован взрыватель, его состояние позволяет провести транспортировку боеприпаса, - сообщил замначальника специализированного отряда ГУ МЧС Николай Тисельский.

Около девяти часов вечера бомбу погрузили на грузовик, который в колонне спецтехники вывез ее на полигон, где боеприпас будет взорван без угрозы людям и строениям.