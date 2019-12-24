Суд избрал меру пресечения начальнику отделения МВД Армянска

Киевский районный суд Симферополя избрал меру пресечения начальнику отделения МВД России по Армянску, обвиняемому в производстве и сбыте суррогатного алкоголя в крупном размере. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе суда.

Ходатайство старшего следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста суд отклонил. В то же время удовлетворено ходатайство адвоката об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий. В частности, главному полицейскому Армянска запрещено покидать жилое помещение с 20 часов до 8 утра, общаться со свидетелями по уголовному делу, отправлять и получать почтовые и телеграфные корреспонденции, а также использовать средства связи, в том числе интернет.

Напомним, по версии следствия, на территории своего домовладения начальник МВД по Армянску изготовил, хранил, а позже продал покупателю 210 литров суррогатной алкопродукции на 113 тысяч рублей. Высокопоставленного полицейского задержали при силовой поддержке спецподразделений. По заключению экспертов, алкопродукция домашнего розлива содержит токсичные примеси, опасные для жизни и здоровья потребителей.

Заведено уголовное дело по части 1 статьи 238, части 1 статьи 171.3 УК РФ (производство и хранение в целях сбыта продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, а также производство, закупка, хранение и розничная продажа этилового спирта без соответствующей лицензии в крупном размере). МВД по Республике Крым назначило служебную проверку. Преступление выявили сотрудники службы собственной безопасности МВД России по РК, пограничного управления и управления ФСБ России по РК.