В Керчи опровергли слухи о вспышке туберкулеза в школе

Администрация Керчи опровергла информацию о массовом заболевании детей туберкулезом в школе №1 им. В.Дубинина. Свою версию возникновения слухов предоставил мэр города Сергей Бороздин.

- Появилась информация, будто бы зафиксированы массовые случаи заболеваемости открытой формой туберкулеза от одного из учителей, - написал Борозин в Facebook. - В отдельных сообщениях называют количество заболевших детей - 20, в других - два. В школе действительно подтвержден факт заболеваемости одного учащегося, ребенок находится на лечении. Но информация о 20 заболевших не соответствует действительности. Школа работает в штатном режиме, проведена дезинфекция учебного учреждения. Здоровью учащихся ничего не угрожает.

По словам Бороздина, в учебном заведении состоялась встреча родителей школы с врачом-фтизиатром, который детально разъяснил ситуацию. В итоге решено провести плановое обследование сотрудников учреждения. По просьбе родителей совместно с противотуберкулезным диспансером будет разработан график проведения для всех учащихся пробы Манту.

К концу нынешней недели свое заключение предоставит и региональное управление Роспотребнадзора. В случае необходимости будет проведена дополнительная обработка помещений школы.