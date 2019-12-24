В Сочи на границе в мандаринах спрятали три тысячи пачек сигарет

Новости

Новгородец отправился в колонию за избиение трехмесячной девочки 14:32
В Калужской области физрук продавал наркотики 14:13
Jaguar Land Rover повысит цены на автомобили в России 14:10
ВМС США закупали китайскую экипировку под видом американской 14:10
Учительница надела на урок боди с изображением внутренних органов человека 14:09
Стало известно, как готовили первый поезд в Крым 14:09
Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину 13:58
Анастасия Ракова: Пациенты с муковисцидозом смогут получить денежную компенсацию на лекарства 13:53
В Петербурге составят из сотен машин гигантскую "автоелку" 13:51
Изображение древнего демона нашли на обороте ассирийской таблички 13:51
Раскрыта тайна древних каменных кругов 13:49
Собянин: Метро, МЦК и наземный транспорт будут бесплатными в новогоднюю ночь 13:48
В Кремле оценили идею отменить НДФЛ для малообеспеченных 13:45
Фрегат "Адмирал Касатонов" вышел в Баренцево море на артстрельбы 13:45
Московская канатная дорога будет работать в новогоднюю ночь 13:39
В Японии отозвали почти 1,3 миллиона порций мороженого 13:35
Обвиняемому в убийстве историку Соколову продлили арест до апреля 13:34
Nissan запатентовал в России новый седан Sentra 13:23
Минздрав сообщил о состоянии отравившихся в детсаду Копейска 13:23
В Кирове теплый декабрь побил рекорд 24-летней давности 13:22
Первый поезд в Севастополе встретит оркестр ЧФ 13:22
Названы самые бесполезные средства от насморка 13:18
КС РФ разрешил пермякам ставить киоски на придомовых территориях 13:17
Власти Воркуты призвали горожан остерегаться песцов 13:16
Лидер Slipknot написал сценарий фильма ужасов 13:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
В "РГ" 25 декабря обсудят редкие наследственные заболевания
В "РГ" 25 декабря обсудят редкие наследственные заболевания
Задайте вопрос директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому
Задайте вопрос директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому
24.12.2019 13:14
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Сочи на границе в мандаринах спрятали три тысячи пачек сигарет

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Из Абхазии в Сочи в коробках с мандаринами пытались провезти почти три тысячи пачек нелегальной табачной продукции. Об этом сообщили в пресс-службе Сочинской таможни.

Суд оштрафовал японских рыбаков за браконьерство у берегов Курил

На таможенном посту МАПП Адлер сотрудники обнаружили в автомобиле Mitsubishi Grandis незадекларированный товар - 19 коробок с мандаринами общим весом 220 килограммов. Кроме цитрусовых, в каждой коробке были спрятаны блоки с сигаретами. Таможенники нашли 2 850 пачек сигарет, или 57 тысяч штук, без акцизных марок.

Как пояснил мужчина, житель Абхазии, перевозивший груз, коробки с мандаринами его попросили передать знакомые для их родственников и друзей в России в качестве подарка на Новый год. По его словам, о том, что среди мандаринов находятся сигареты, он не знал.

Незаконный товар изъяли. Образцы табачной продукции направили на товароведческую экспертизу.

По данным фактам возбудили дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 16.2 и по статье 16.3 КоАП России.

- В преддверии новогодних праздников на российско-абхазской границе наблюдается рост правонарушений, связанных с незаконным перемещением табачной и алкогольной продукции, - отметил заместитель начальника таможенного поста МАПП Адлер Алексей Быков. - Во избежание неприятностей с законом напоминаем гражданам о необходимости соблюдать правила перемещения товаров через границу, в том числе нормы ввоза сигарет и алкоголя.

Кстати

Как рассказали в ведомстве, без таможенных платежей физическое лицо, достигшее 18 лет, может ввозить в Россию для личного пользования не более блока (10 пачек сигарет), или 50 сигар (сигарет), или 250 граммов табака, либо указанные изделия в ассортименте общим весом не более 250 граммов.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

В тайге Хабаровского края упал истребитель Су-57
Россия ответила ЕС на претензии по Крымскому мосту
Пушков объяснил желание генсека НАТО встретиться с Путиным
Боевики пытались атаковать российскую авиабазу в Сирии
Медведев назвал гуманным тариф на транзит газа через Украину