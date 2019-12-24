В Сочи на границе в мандаринах спрятали три тысячи пачек сигарет

Из Абхазии в Сочи в коробках с мандаринами пытались провезти почти три тысячи пачек нелегальной табачной продукции. Об этом сообщили в пресс-службе Сочинской таможни.

На таможенном посту МАПП Адлер сотрудники обнаружили в автомобиле Mitsubishi Grandis незадекларированный товар - 19 коробок с мандаринами общим весом 220 килограммов. Кроме цитрусовых, в каждой коробке были спрятаны блоки с сигаретами. Таможенники нашли 2 850 пачек сигарет, или 57 тысяч штук, без акцизных марок.

Как пояснил мужчина, житель Абхазии, перевозивший груз, коробки с мандаринами его попросили передать знакомые для их родственников и друзей в России в качестве подарка на Новый год. По его словам, о том, что среди мандаринов находятся сигареты, он не знал.

Незаконный товар изъяли. Образцы табачной продукции направили на товароведческую экспертизу.

По данным фактам возбудили дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 16.2 и по статье 16.3 КоАП России.

- В преддверии новогодних праздников на российско-абхазской границе наблюдается рост правонарушений, связанных с незаконным перемещением табачной и алкогольной продукции, - отметил заместитель начальника таможенного поста МАПП Адлер Алексей Быков. - Во избежание неприятностей с законом напоминаем гражданам о необходимости соблюдать правила перемещения товаров через границу, в том числе нормы ввоза сигарет и алкоголя.

Кстати

Как рассказали в ведомстве, без таможенных платежей физическое лицо, достигшее 18 лет, может ввозить в Россию для личного пользования не более блока (10 пачек сигарет), или 50 сигар (сигарет), или 250 граммов табака, либо указанные изделия в ассортименте общим весом не более 250 граммов.