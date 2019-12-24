Жителя Волгоградской области осудили за покушение на родителей

Калачевский районный суд Волгоградской области признал 36-летнего гражданина виновным в убийстве матери и покушении на отца, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Фигурант уголовного дела вечером 26 марта находился у родителей в поселке Береславка. Будучи пьян, он поссорился с ними. Сын ударил отца ножом в живот. Пенсионер упал без сознания. После этого преступник пырнул пожилую мать.

Женщина скончалась на месте происшествия, а ее муж выжил благодаря тому, что соседи своевременно вызвали скорую помощь.

Подсудимый себя виновным не признал. Однако суд приговорил его к 17 годам в исправительной колонии строгого режима и последующим ограничением свободы на 2 года.