В Нефтеюганске мужчину арестовали за убийство трехлетней дочери

Жителя Нефтеюганска заключили под стражу по обвинению в убийстве трехлетней дочери и избиении ее четырехлетней сестры.

Напомним, по версии следствия в декабре 34-летний отец регулярно издевался над девочками. А вечером 21 декабря, будучи пьяным, он несколько раз так сильно ударил младшую, что она умерла на следующий день.

Как передает пресс-служба Следственного комитета РФ, фигуранту предъявлено обвинение по двум статьям: п.п. "а, г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, несовершеннолетних) и п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Расследование продолжается.

Между тем, по информации источника РИА Новости, оба ребенка - от первого брака мужчины: их передали ему, когда мать погибла.

Проверку соблюдения законодательства начала региональная прокуратура: в поле их внимания - деятельность органов, которые отвечают за профилактику и пресечение жесткого обращения с детьми.