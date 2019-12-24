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24.12.2019 09:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Нижнем Тагиле пресекли деятельность торговцев оружием

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: Управление ФСБ России по Свердловской области Фото: Управление ФСБ России по Свердловской области
Фото: Управление ФСБ России по Свердловской области

Сотрудники управления ФСБ Свердловской области пресекли деятельность группировки, которая орудовала в Нижнем Тагиле и занималась незаконным оборотом оружия.

Оренбуржец переделывал в гараже охолощенное оружие в боевое

По месту жительства участников банды силовики нашли более 70 разного рода боеприпасов, а также - шесть единиц огнестрельного и травматического оружия.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны трое местных жителей. В отношении них возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 222 УК РФ "Незаконные приобретение и сбыт оружия", - уточнили в пресс-службе управления.

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