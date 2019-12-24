В Нижнем Тагиле пресекли деятельность торговцев оружием

Сотрудники управления ФСБ Свердловской области пресекли деятельность группировки, которая орудовала в Нижнем Тагиле и занималась незаконным оборотом оружия.

По месту жительства участников банды силовики нашли более 70 разного рода боеприпасов, а также - шесть единиц огнестрельного и травматического оружия.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны трое местных жителей. В отношении них возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 222 УК РФ "Незаконные приобретение и сбыт оружия", - уточнили в пресс-службе управления.