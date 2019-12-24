Росфинмониторинг предупредил о фейковых письмах от имени ведомства

Росфинмониторинг сообщил о мошенниках, рассылающих электронные письма от имени Службы. В таких посланиях содержатся требования о предоставлении конфиденциальной информации, предупредили в пресс-службе ведомства.

Злоумышленники отправляют письма с не принадлежащих Росфинмониторингу почтовых адресов. Таких, например, как info3@fedsfm.ru, info6@fedsfm.ru или похожих.

В своих письмах мошенники используют подменные доменные адреса для придания достоверности фейковой рассылке. Они требуют предоставить конфиденциальные данные в рамках закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Для этого предлагают заполнить специальную форму, прикрепленную отдельным файлом к письму.

В Росфинмониторинге обращают внимание, что в таких вложениях может содержаться вредоносное ПО.

В ведомстве напоминают, что официальный адрес Службы - info@fedsfm.ru. Однако он не используется для рассылки писем организациям в инициативном порядке. Он применяется только для ответов на входящие письма организаций.