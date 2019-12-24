Россиянка сбита насмерть машиной в южнокорейском Мокпхо

В Южной Корее 22-летняя гражданка Россия была сбита проезжавшей машиной, после чего девушка скончалась. По горячим следам полиция задержала водителя, который сначала скрылся с места происшествия.

Как сообщают местные СМИ со ссылкой на заявление полиции, трагический инцидент произошел еще 19 декабря в южнокорейском портовом городе Мокпхо, что на юго-западе страны, примерно в 300 км от Сеула. В половину одиннадцатого вечера 22-летняя гражданка России, чье имя не называется, переходила через дорогу по пешеходному переходу. В это время на нее наехала и сбила машина-внедорожник, за рулем которой был кореец в возрасте "старше 50 лет". Несмотря на происшествие водитель скрылся. Пострадавшую доставили в ближайшую клинику, но от полученных ран она скончалась.

Полиция начала поиски водителя-преступника. Примерно в двух километрах от места трагедии был обнаружен брошенный внедорожник со следами повреждений на передней части как после удара. На следующий день утром водитель автомобиля был арестован, в настоящий момент ведется следствие. По мнению полицейских, машина следовала с превышением скоростного режима, и водитель не успел среагировать на пешехода. Про погибшую сообщается, что она находилась в стране нелегально, возможно въехав в Корею по безвизовому режиму, который действует для туристов из РФ.