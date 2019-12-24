Российские журналисты посетили бывшую столицу ДАИШ в Сирии

Российские журналисты посетили Ракку - сирийский город, долгое время находившийся под контролем боевиков ДАИШ (арабское название запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ). Они даже назвали данный населенный пункт столицей "Исламского государства". Весной 2013 года с приходом террористов из города бежало не менее 250 тысяч человек.

Спустя четыре года началась операция по освобождению Ракки. В ходе борьбы с боевиками возглавляемая США международная коалиция почти полностью разрушила город. В нем теперь никто не живет. Да и опасно там находиться, многие места заминированы, сообщает корреспондент ТАСС.