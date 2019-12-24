Шестилетняя британка купила открытку с посланием из китайской тюрьмы

Шестилетняя жительница Великобритании обнаружила на одной из открыток, купленных на Рождество, послание от иностранцев, отбывающих наказание в китайской тюрьме. Речь идет о расположенном в Шанхае исправительном учреждении Цинпу.

"Нас принуждают работать против нашей воли. Пожалуйста, помогите нам и сообщите правозащитным организациям", - такие слова были на открытке, приобретенной в супермаркете Tesco.

Руководство торговой сети заявило, что шокировано находкой. Начато расследование. Кроме того, ритейлер прекратил сотрудничество с китайской фабрикой, изготовившей эту открытку, сообщает Sky News.