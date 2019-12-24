СМИ: госпитализированная в реанимацию Галина Волчек впала в кому

Художественный руководитель московского театра "Современник", актриса и режиссер Галина Волчек была экстренно госпитализирована с воспалением легких.

Об этом передает РИА Новости со ссылкой на директора театра Игоря Павлова. "Галина Борисовна госпитализирована, она находится в Боткинской больнице" - сказал он.

При этом, согласно информации РЕН ТВ, 86-летняя артистка впала в кому и находится в реанимации.

Как передает канал, Волчек вызвали скорую после жалоб актрисы на боли в груди.

Помощница Галины Волчек подтвердила, что артистка "заболела", пообещав все подробности сообщить позже.

Галина Волчек родилась 19 декабря 1933 года в Москве. Отец - режиссер и кинооператор Борис Волчек. В 1955-м окончила школу-студию МХАТ. В 1972 году стала главным режиссером "Современника", с 1989-го - художественным руководителем.