СМИ: Пять человек погибли при взрыве на севере Сирии

Взрыв прогремел в понедельник в населенном пункте Сулюк, расположенном на севере сирийской провинции Ракка. В результате погибли пятеро мирных жителей.

Еще несколько человек получили ранения различной степени тяжести. По данным сирийского государственного агентства SANA, было взорвано заминированное транспортное средство, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что на юго-востоке сирийской провинции Идлиб правительственные войска взяли под свой контроль город Джирджаназ и подступили к форпосту террористов в Маарет-Наамане. За четыре дня кровопролитных столкновений армия освободила 35 населенных пунктов, которые находились в руках террористов из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) и их союзников.