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24.12.2019 16:32
Рубрика: Спорт

"Спартак" отдал Педро Рошу в аренду финалисту клубного чемпионата мира

Текст: Максим Домчев

Бразильский нападающий "Спартака" Педро Роша продолжит выступать на родине. Московский "Спартак" отдал футболиста в годичную аренду во "Фламенго".

Как сообщает официальный сайт "Спартака", согласно подписанному соглашению, игрок будет выступать за недавних финалистов клубного чемпионата мира на правах аренды до конца 2020 года. В договор также внесен пункт о возможном выкупе футболиста после истечения срока аренды.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
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"Спартак" уточнил, что "Фламенго" выплатит "Спартаку" компенсацию за аренду футболиста, а также будет выплачивать ему зарплату.

В нынешнем сезоне бразильский нападающий на правах аренды выступал за "Крузейро", в составе которого забил два мяча в 25 матчах.

Напомним, что в "Спартаке" футболист чаще выходил на замену. В 19 матчах он сумел отличиться лишь раз.

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