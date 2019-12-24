"Спартак" отдал Педро Рошу в аренду финалисту клубного чемпионата мира

Бразильский нападающий "Спартака" Педро Роша продолжит выступать на родине. Московский "Спартак" отдал футболиста в годичную аренду во "Фламенго".

Как сообщает официальный сайт "Спартака", согласно подписанному соглашению, игрок будет выступать за недавних финалистов клубного чемпионата мира на правах аренды до конца 2020 года. В договор также внесен пункт о возможном выкупе футболиста после истечения срока аренды.

"Спартак" уточнил, что "Фламенго" выплатит "Спартаку" компенсацию за аренду футболиста, а также будет выплачивать ему зарплату.

В нынешнем сезоне бразильский нападающий на правах аренды выступал за "Крузейро", в составе которого забил два мяча в 25 матчах.

Напомним, что в "Спартаке" футболист чаще выходил на замену. В 19 матчах он сумел отличиться лишь раз.