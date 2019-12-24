Учительница надела на урок боди с изображением внутренних органов человека

Учительница начальных классов в Испании нашла необычный способ научить своих учеников анатомии. Она надела боди, показывающее, где находятся органы человека, чем изрядно шокировала 8-9 летних детей школы в Вальядолиде. Во время урока, показывая на свой "костюм", Вероника Дуке рассказывала детям, где именно находится каждый внутренний орган человека.

Muy orgulloso de este volcán de ideas que tengo la suerte de tener como mujer😊😊

Hoy ha explicado el cuerpo humano a sus alumnos de una manera muy original👍🏻

Y los niños flipando🤣🤣

Grande Verónica!!!👏🏻👏🏻😍😍 pic.twitter.com/hAwqyuujzs — Michael (@mikemoratinos) 16 декабря 2019 г.

Фотографии свой жены разместил в Twitter муж Вероники Майкл, пояснив, что он очень счастлив жить с таким "вулканом идей", которым является его супруга. "Сегодня она очень оригинально объяснила особенности строения человеческого тела своим ученикам. И дети были в шоке. Великая Вероника!", - ничуть не смущаясь критической реакции написал под снимком Майкл Дуке. В целом идею учительницы поддержали пользователи соцсетей, отмечает The Mirror. Пост собрал более 65 тысяч лайков и 13 тысяч ретвитов пользователей из различных стран. "Это отличный пример инноваций и творчества ... это то, что нужно в мире образования, чтобы раскрыть способности детей", - написал один из пользователей. "У нее есть отличное тело для этого костюма, если я его надену, той мой кишечник выйдет из груди!", - пошутил другой.

Хотя у родителей учеников и школьных чиновников свое отношение к происходящему. Они выразили мнение, что столь откровенный и "реалистичный" показ внутренних органов может навредить психике маленьких детей, которых обучает Вероника Дуке. Кстати, она преподает в школе уже 15 лет и не имеет замечаний от администрации. Она обучает детей науке, искусству, английскому и испанскому языкам. Она часто удивляет своих учеников другими способами, включая "маскировку" в костюмы исторических персонажей. Это происходит во время уроков истории, когда она, по ее словам, "пытается оживить предмет". Эти необычные вещи, как и боди для урока по анатомии, она приобретает в магазинах, торгующих костюмами к Хеллоуину и Рождеству.

Дуке - не единственная учительница, которая находит инновационные способы с тем, чтобы привлечь внимание своих учеников. Так, учительница Анджелина Мерфи из Лос-Анджелеса позволяет своим ученикам сочинять мемы об их классе в течение всего года обучения. Хотя в некоторых мемах ученики попросту издеваются над Мерфи, она полагает, что таким образом развивает у детей чувство юмора.