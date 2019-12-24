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24.12.2019 14:09
Рубрика: В мире

Учительница надела на урок боди с изображением внутренних органов человека

Текст: Андрей Васильев
Учительница начальных классов в Испании нашла необычный способ научить своих учеников анатомии. Она надела боди, показывающее, где находятся органы человека, чем изрядно шокировала 8-9 летних детей школы в Вальядолиде. Во время урока, показывая на свой "костюм", Вероника Дуке рассказывала детям, где именно находится каждый внутренний орган человека.

Фотографии свой жены разместил в Twitter муж Вероники Майкл, пояснив, что он очень счастлив жить с таким "вулканом идей", которым является его супруга. "Сегодня она очень оригинально объяснила особенности строения человеческого тела своим ученикам. И дети были в шоке. Великая Вероника!", - ничуть не смущаясь критической реакции написал под снимком Майкл Дуке. В целом идею учительницы поддержали пользователи соцсетей, отмечает The Mirror. Пост собрал более 65 тысяч лайков и 13 тысяч ретвитов пользователей из различных стран. "Это отличный пример инноваций и творчества ... это то, что нужно в мире образования, чтобы раскрыть способности детей", - написал один из пользователей. "У нее есть отличное тело для этого костюма, если я его надену, той мой кишечник выйдет из груди!", - пошутил другой.

Фото: pixabay.com
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Хотя у родителей учеников и школьных чиновников свое отношение к происходящему. Они выразили мнение, что столь откровенный и "реалистичный" показ внутренних органов может навредить психике маленьких детей, которых обучает Вероника Дуке. Кстати, она преподает в школе уже 15 лет и не имеет замечаний от администрации. Она обучает детей науке, искусству, английскому и испанскому языкам. Она часто удивляет своих учеников другими способами, включая "маскировку" в костюмы исторических персонажей. Это происходит во время уроков истории, когда она, по ее словам, "пытается оживить предмет". Эти необычные вещи, как и боди для урока по анатомии, она приобретает в магазинах, торгующих костюмами к Хеллоуину и Рождеству.

Дуке - не единственная учительница, которая находит инновационные способы с тем, чтобы привлечь внимание своих учеников. Так, учительница Анджелина Мерфи из Лос-Анджелеса позволяет своим ученикам сочинять мемы об их классе в течение всего года обучения. Хотя в некоторых мемах ученики попросту издеваются над Мерфи, она полагает, что таким образом развивает у детей чувство юмора.

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