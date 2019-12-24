В Кремле оценили идею отменить НДФЛ для малообеспеченных

В Кремле считают, что вопрос об отмене НДФЛ для тех, у кого небольшие зарплаты, нужно еще проработать на экспертном уровне. Напомним, с такой инициативой выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

В Кремле пока нет никакой позиции на этот счет, сказал журналистам на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Неоднократно вопрос упоминался в ходе экспертных дискуссий, - продолжил представитель Кремля. - По всей видимости, это потребует межведомственного согласования и проработки на экспертном уровне".