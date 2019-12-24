В ожидании танков: новую бронетехнику перебрасывают в Ливию

Подразделения ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Хафтара получили новые бронеавтомобили. На этот раз арсеналы пополнили выпускаемые в Объединенных Арабских Эмиратах Panthera T-6.

New Panthera T6 Armored Vehicles (supplied by #UAE) with the #LNA units that were deployed recently to #Tripoli city axes. pic.twitter.com/L8Nu8NSL45 — Mahmoud Gamal (@mahmouedgamal44) December 22, 2019

Боевые транспортные средства данной модели, а также Panthera F9 ранее уже принимали активное участие в боевых действиях против формирований так называемого Правительства национального согласия (ПНС).

ОАЭ также снабжало силы Хафтара броневиками Cougar и Spartan, выпускаемыми канадско-эмиратской компанией Streit Group.

Недавно стало известно, что из Египта ЛНА доставили новейшие Terrier TL-79, которые впервые были продемонстрированы только в 2018 году.

Фельдмаршалу также помогает Иордании, ее многоосные Al-Mared и Mbombe замечены в ходе уличных боев в Триполи весной текущего года.

В свою очередь, ПНС обзавелись новой партией турецких MRAP Kirpi II и Vuran.

Судя по тому, что обстановка в стране в очередной раз сильно обострилась, вся эта бронетехника скоро будет брошена в бой.

В последние дни в Сети также обсуждается возможная поставка Хафтару танков из Египта. Конечно, вряд ли это будут современные машины. Речь идет о находящихся на хранении Т-55 советского производства. Относительная простота конструкции позволит новым экипажам освоить их в достаточно короткие сроки.