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24.12.2019 08:00
Рубрика: Экономика

В Роскачестве назвали безопасные фейерверки

Текст: Марина Гусенко
Роскачество протестировало салютные батареи 10 популярных брендов по цене от 550 до 1999 рублей.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Отмечается, что все проверенные фейерверки - качественные и безопасные. Концентрация вредных веществ в воздухе после их использования была в пределах нормы. Да и уровень шума не превышал норму в 140 дБ.

Фото: iStock
Детям не будут продавать петарды, салюты и фейерверки

Несоответствия эксперты нашли лишь в одном товаре. В его маркировке была приведена недостоверная информация о времени его работы - вместо заявленных 35 секунд салют проработал 29,8.

Прошли фейерверки испытания и на работоспособность после удара.

Изделия сбрасывали с высоты 1,5 и 12 метров. Итог: не стоит бояться, если салютная батарея выпадет из рук. Все упавшие с полутораметровой высоты фейерверки оставались исправными, если, конечно, оставалась цела упаковка, что касается падения с 12 метров, то после этого использовать фейерверк нельзя - он становится неработоспособным.

Все подробности и названия лучших фейерверков можно прочитать на сайте Роскачества.

Роскачество дало рекомендации по выбору фейерверков
Экономика Товары и цены Госфонды и контрольные органы Роскачество

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