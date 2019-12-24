В Роскачестве назвали безопасные фейерверки

Отмечается, что все проверенные фейерверки - качественные и безопасные. Концентрация вредных веществ в воздухе после их использования была в пределах нормы. Да и уровень шума не превышал норму в 140 дБ.
Несоответствия эксперты нашли лишь в одном товаре. В его маркировке была приведена недостоверная информация о времени его работы - вместо заявленных 35 секунд салют проработал 29,8.
Прошли фейерверки испытания и на работоспособность после удара.
Изделия сбрасывали с высоты 1,5 и 12 метров. Итог: не стоит бояться, если салютная батарея выпадет из рук. Все упавшие с полутораметровой высоты фейерверки оставались исправными, если, конечно, оставалась цела упаковка, что касается падения с 12 метров, то после этого использовать фейерверк нельзя - он становится неработоспособным.
Все подробности и названия лучших фейерверков можно прочитать на сайте Роскачества.