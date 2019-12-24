В СБУ ответили на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская ответила на своей страничке в Facebook на сообщения о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы были обнаружены тела убитых оперативников ведомства.

"Это полный бред", - написала Гитлянская. Она также попросила не распространять "ложные данные" о расстреле группы СБУ в Закарпатье.

Ранее появились сообщения о том, что три офицера киевского главка и прикомандированный к ним сотрудник районного управления были на задании по документации трафика контрабанды через некий "частный участок" украинской границы с Румынией и Венгрией. Контрабанда, согласно опубликованной информации, проходила через частные дома, построенные злоумышленниками на этом участке границы. Предполагается, что силовики как раз и пытались разобраться в происходящем.