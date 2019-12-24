Новости

Для расследования падения Су-57 в Хабаровском крае создадут спецкомиссию 09:55
В Нижнем Тагиле пресекли деятельность торговцев оружием 09:52
В Якутске выросло число заболевших корью 09:46
СМИ: госпитализированная в реанимацию Галина Волчек впала в кому 09:43
Из центра Севастополя вывезли 50-килограммовую бомбу 09:43
В СБУ ответили на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией 09:39
В Тюмени женщина умерла после осмотра врачами "скорой" 09:31
В Керчи опровергли слухи о вспышке туберкулеза в школе 09:23
Ученые разработали бесконтактную альтернативу УЗИ 09:15
Моряки ТОФ за год объехали восемь стран 09:03
Rolls-Royce построил самый быстрый в мире электросамолет 09:00
В Нижегородской области задержали мужчину, расчленившего тещу 08:55
Задушил после свадьбы: Жителя Камчатки заподозрили в убийстве жены 08:52
В США определили условия снятия антироссийских санкций 08:47
Произошло столкновение российского спутника "Метеор-М" с метеоритом 08:43
Россия ответила ЕС на претензии по Крымскому мосту 08:11
Кучеров преодолел отметку в 500 очков в НХЛ 08:02
Названы самые плохие подарки на Новый год 07:53
Овечкин не спас свою команду от разгрома в Бостоне 07:41
Врачи рассказали, как кишечник предупреждает о раке на ранней стадии 07:30
В тайге Хабаровского края упал истребитель Су-57 07:25
Более ста человек задержаны за сутки в Нью-Дели в ходе протестов 06:52
ДТП с автобусом в Индонезии привело к гибели 24 человек 06:46
В Хабаровском крае пожилой мужчина погиб при пожаре 06:33
В Германии пропавшего два года назад мальчика нашли в чулане у педофила 06:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Составлен рейтинг самых популярных в мире профессий
Составлен рейтинг самых популярных в мире профессий
В "РГ" 25 декабря обсудят редкие наследственные заболевания
В "РГ" 25 декабря обсудят редкие наследственные заболевания
Задайте вопрос директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому
Задайте вопрос директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому
24.12.2019 09:39
Рубрика: В мире

В СБУ ответили на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией

Текст: Диана Ковалева

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская ответила на своей страничке в Facebook на сообщения о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы были обнаружены тела убитых оперативников ведомства.

Фото: Скриншот из видео
Украинский репортер донес на жителя Донбасса в СБУ

"Это полный бред", - написала Гитлянская. Она также попросила не распространять "ложные данные" о расстреле группы СБУ в Закарпатье.

Ранее появились сообщения о том, что три офицера киевского главка и прикомандированный к ним сотрудник районного управления были на задании по документации трафика контрабанды через некий "частный участок" украинской границы с Румынией и Венгрией. Контрабанда, согласно опубликованной информации, проходила через частные дома, построенные злоумышленниками на этом участке границы. Предполагается, что силовики как раз и пытались разобраться в происходящем.

В мире экс-СССР Украина

Главное сегодня

В тайге Хабаровского края упал истребитель Су-57
Россия ответила ЕС на претензии по Крымскому мосту
Пушков объяснил желание генсека НАТО встретиться с Путиным
Боевики пытались атаковать российскую авиабазу в Сирии
Медведев назвал гуманным тариф на транзит газа через Украину