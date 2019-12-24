В сети Tesco опровергли сообщения о продаже открыток из Шанхая, изготовленных с использованием труда иностранных заключенных

На днях некоторые британские СМИ сообщили, что одна британская девочка в поздравительной открытке, купленной в супермаркете Tesco, заметила сообщение от заключенных из шанхайской тюрьмы "Цинпу". Как пишет информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное", на основе этого британские СМИ сообщили о принудительном использовании труда иностранных заключенных в шанхайской тюрьме Цинпу для изготовления рождественских открыток.
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Как уточняет информационная служба, 24 декабря супермаркет Tesco письменно ответил на запрос корреспондента Центрального телевидения Китая: "У нас (в Tesco) действует совершенная система проверки. Независимая проверка в отношении этих поставщиков была завершена в прошлом месяце. Нет никаких доказательств того, что поставщики нарушили правила и использовали труд заключенных в тюрьме".
Представитель Tesco сказал, что компания уже приступила к расследованию, и он будет лично встречаться с поставщиками.