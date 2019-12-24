ВМС США закупали китайскую экипировку под видом американской

Исполнительному директору фирмы, являющейся авторизованным поставщиком ВМС США, предъявлено обвинение в мошенничестве. Как выяснилось, экипировка, которой фирма снабжала военных, была изготовлена в Китае.

Эта компания является официальным поставщиком с 2003 года, пишет Stars&Stripes. Согласно требованиям властей, экипировка должна была быть изготовлена в США и Гонконге: этот административный район Китая включен в список подходящих производителей. Однако выяснилось, что закупленные товары были изготовлены в других регионах Китая. По закону, если подрядчик хочет поставлять продукцию, сделанную не там, где требуется, он должен официально уведомить об этом заказчика.

Однако при закупке экипировки в 2014 году - в частности, бронежилетов и шлемов - это сделано не было. В прайс-листе было указано, что произведены они в Гонконге. В 2017 году исполнительный директор фирмы уточнил, что продукция была изготовлена уже в американском штате Вирджиния. Однако прокурорская проверка показала, что по обозначенному адресу находится пустырь.

Затем были проверены фотографии экипировки, которые подрядчик предоставил в закупочной документации. Оказалось, что изображения шлемов были изменены в графическом редакторе. Оригинальную картинку шлема нашли на сайте Alibaba. Аналогичный результат оказался и с фотографиями бронежилета.

Таможенные документы подтвердили, что с 2015 по 2017 год подрядчик получил 14 партий грузов от той самой фирмы, которая предлагала купить экипировку на Alibaba.

Прокурорская проверка показала, что с 2015 года по июль 2019 сумма закупок этой экипировки американскими военными составила 640 тысяч долларов США. Предприимчивый исполнительный директор фирмы сейчас находится под домашним арестом, ему грозит до 20 лет лишения свободы.