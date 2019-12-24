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24.12.2019 03:37
Рубрика: Власть

Военные России и Турции завершили очередное патрулирование в Сирии

Фото: AP Photo/Baderkhan Ahmad Фото: AP Photo/Baderkhan Ahmad
Фото: AP Photo/Baderkhan Ahmad

В сирийской провинции Хасеке 23 декабря прошло очередное совместное с Турцией патрулирование границы. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Фото: AP Photo/Vadim Ghirda
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Патруль, стартовавший от пункта перехода населенного пункта Шейрек, за два часа преодолел маршрут протяженностью около 40 километров и завершил работу, вернувшись в исходный пункт. Военные России и Турции побывали в приграничном районе, находящемся в нескольких десятках километрах к западу от населенного пункта Эль-Камышлы, пишет РИА Новости.

В Минобороны отметили, что в состав совместного патруля вошли около 50 военнослужащих двух стран и восемь единиц военной техники. Прикрытие с воздуха обеспечивали вертолеты ВКС России, а мониторинг обстановки на маршруте движения колонны - российский беспилотник "Орлан-10".

Ранее сообщалось, что российские военные доставили в Сирию почти четыре тонны сладостей. Гуманитарную помощь собрали жители Тульской области - почти 300 коробок тульских пряников и 60 упаковок меда по 30 килограммов. Первую партию подарков раздали в деревне Баамрайль в провинции Тартус.

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