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24 декабря 2019 г.

Постановление правительства Республики Саха (Якутия) от 12 декабря 2019 года № 363 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Республики Саха (Якутия) за III квартал 2019 года"

Дата подписания 12 декабря 2019 г.
Опубликован 24 декабря 2019 г.

В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", Законом Республики Саха (Якутия) от 05 декабря 2013 года 1237-З № 29-V "О потребительской корзине в Республике Саха (Якутия)", Законом Республики Саха (Якутия) от 12 июля 2007 года 493-З № 1001-III "О порядке определения величины прожиточного минимума в Республике Саха (Якутия)" Правительство Республики Саха (Якутия) постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в целом по Республике Саха (Якутия) за III квартал 2019 года: на душу населения - 17 372 рубля, для трудоспособного населения - 18 443 рубля, для пенсионеров - 13 994 рубля, для детей - 17 860 рублей и величину прожиточного минимума по двум зонам республики согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Величину прожиточного минимума, установленную настоящим постановлением, применять для обоснования пособий, субсидий и других социальных выплат до установления величины прожиточного минимума на следующий квартал.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Балабкину О.В.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.

Председатель Правительства Республики Саха (Якутия) В.Солодов

 

Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией

 

Величина прожиточного минимума в целом по Республике Саха (Якутия) и по двум зонам республики за III квартал 2019 года

 

(в среднем на одного человека, рублей в месяц)

  Для трудоспособного населения Для пенсионеров Для детей На душу населения
В целом по Республике Саха (Якутия) 18443 13994 17860 17372
1 зона: Абыйский, Аллаиховский, Анабарский, Булунский, Верхнеколымский, Верхоянский, Жиганский, Момский, Нижнеколымский, Оймяконский, Оленекский, Среднеколымский, Усть-Янский и Эвено-Бытантайский улусы (районы), а также поселок Айхал с населенными пунктами и город Удачный с населенными пунктами Мирнинского улуса (района) 21699 16790 20900 20372
2 зона: Алданский, Амгинский, Верхневилюйский, Вилюйский, Горный, Кобяйский, Ленский, Мегино-Кангаласский, Мирнинский (кроме поселка Айхал с населенными пунктами и города Удачного с населенными пунктами), Намский, Нерюнгринский, Нюрбинский, Олекминский, Сунтарский, Таттинский, Томпонский, Усть-Алданский, Усть-Майский, Хангаласский, Чурапчинский улусы (районы), а также город республиканского значения Якутск 18072 13654 17483 17017