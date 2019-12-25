Закон Амурской области от 19 декабря 2019 года № 453-ОЗ "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Амурской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов"

Принят Законодательным Собранием Амурской области 11 декабря 2019 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Амурской области

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Амурской области (далее - Территориальный фонд) на 2020 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Территориального фонда в сумме 15 201 234,9 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 15 154 816,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Территориального фонда в сумме 15 201 234,9 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 457 833,0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда на плановый период 2021 и 2022 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Территориального фонда на 2021 год в сумме 16 111 048,8 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 16 064 629,9 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 16 983 779,8 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 16 937 360,9 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Территориального фонда на 2021 год в сумме 16 111 048,8 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 485 303,0 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 16 983 779,8 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 511 509,4 тыс. рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Территориального фонда и источников финансирования дефицита бюджета Территориального фонда

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Территориального фонда, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета согласно приложению № 1 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Территориального фонда согласно приложению № 2 к настоящему Закону.

Статья 3. Доходы бюджета Территориального фонда

Установить доходы бюджета Территориального фонда на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 3 к настоящему Закону.

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета Территориального фонда

Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Территориального фонда по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 4 к настоящему Закону.

Статья 5. Источники финансирования дефицита бюджета Территориального фонда

Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Территориального фонда на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 5 к настоящему Закону.

Статья 6. Нормированный страховой запас Территориального фонда

1. Установить общий размер средств нормированного страхового запаса Территориального фонда на 2020 год в сумме 2 010 210,2 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 2 128 738,4 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 2 242 211,7 тыс. рублей.

2. Установить, что средства нормированного страхового запаса Территориального фонда используются на:

1) дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования;

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования;

3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

4) софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.

Статья 7. Дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись

Установить дополнительные основания для внесения в 2020 году изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Территориального фонда без внесения изменений в настоящий Закон:

1) перераспределение бюджетных ассигнований между группами видов расходов в пределах одной целевой статьи расходов классификации расходов бюджета Территориального фонда;

2) поступление неналоговых доходов и прочих безвозмездных поступлений от негосударственных организаций в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования сверх объемов, утвержденных настоящим Законом, направляемых на увеличение бюджетных ассигнований, предусмотренных приложением № 4 к настоящему Закону:

а) по целевой статье расходов "Дополнительное финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации" в рамках основного мероприятия "Финансовое обеспечение территориальных программ обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования" подпрограммы "Организация обязательного медицинского страхования населения Амурской области" государственной программы "Развитие здравоохранения Амурской области" подраздела "Другие вопросы в области здравоохранения" раздела "Здравоохранение" классификации расходов бюджетов;

б) по целевой статье расходов "Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования за счет средств нормированного страхового запаса Территориального фонда обязательного медицинского страхования Амурской области" в рамках основного мероприятия "Организация дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также приобретение и проведение ремонта медицинского оборудования" подпрограммы "Организация обязательного медицинского страхования населения Амурской области" государственной программы "Развитие здравоохранения Амурской области" подраздела "Другие вопросы в области здравоохранения" раздела "Здравоохранение" классификации расходов бюджетов.

Статья 8. Норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций

Установить норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов для всех страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования Амурской области, в размере одного процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам финансового обеспечения обязательного медицинского страхования.

Губернатор Амурской области В.А.Орлов



