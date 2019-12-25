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25.12.2019,  
11:38
Текст:  Алексей Моисеев

Автомобиль для спецназа: на что способен российский "Сармат-3"

Специальные подразделения вооруженных сил различных стран давно уже используют оптимизированные для их нужд транспортные средства. Подобные разработки ведутся и в России.
Фото: Алексей Моисеев Фото: Алексей Моисеев
Фото: Алексей Моисеев

Так, в прошлом году на Международном военно-техническом форуме "Армия-2018" был впервые продемонстрирован автомобиль для спецназа "Сармат". В его создании был учтен опыт многочисленных локальных конфликтов, в том числе сирийский.

Фото: Алексей Моисеев
Фото: Россия 24 / youtube.com
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Легкий и компактный, благодаря установке различного вооружения, например, пулемета ПКМ калибра 7,62 мм, 12,7-мм "Корда" или автоматического гранатомета, он может обладать завидной огневой мощью, позволяющей эффективно выполнять задачи спецназовцам, армейским разведчикам и десантникам.

В настоящее время создан более тяжелый "Сармат-3"с колесной формулой 4х4, весящий уже 3 500 кг и способный перевозить 1 500 кг груза или 8 военнослужащих. Его длина - 3 900 мм, ширина - 2 000 мм, высота - 1 800 мм.

На автомобиле установлен дизельный двигатель мощностью 153 л. с. Максимальная скорость достигает 150 км/ч. Емкость топливных баков - 70 литров. Запас хода - 800 км. Дорожный просвет - 300 мм. Глубина преодолеваемого брода составляет до 1 метра, а максимальный угол подъема - 31 градус.

Как и на ранней версии, на нем возможна установка самого разнообразного вооружения.

Фото: Алексей Моисеев

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Фото: U.S. Navy / Wikipedia
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