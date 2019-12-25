Закон Белгородской области от 13 декабря 2019 года № 431 "Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

Принят Белгородской областной Думой 12 декабря 2019 года

Статья 1. Основные характеристики областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2020 год:

прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме 101032895,0 тыс. рублей;

общий объем расходов областного бюджета в сумме 107909389,7 тыс. рублей;

верхний предел государственного внутреннего долга Белгородской области на 1 января 2021 года в сумме 29595005 тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему закону;

прогнозируемый дефицит областного бюджета в сумме 6876494,7 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2021 и 2022 годы:

прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета на 2021 год в сумме 97368798,3 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 97435502,2 тыс. рублей;

общий объем расходов областного бюджета на 2021 год в сумме 102320904,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 2203036,2 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 103272436,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 4559955,5 тыс. рублей;

верхний предел государственного внутреннего долга Белгородской области на 1 января 2022 года в сумме 28959222 тыс. рублей и на 1 января 2023 года в сумме 28463131 тыс. рублей согласно приложению 2 к настоящему закону;

прогнозируемый дефицит областного бюджета на 2021 год в сумме 4952106,1 тыс. рублей и прогнозируемый дефицит на 2022 год в сумме 5836934,2 тыс. рублей.

Статья 2. Источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета на 2020 год согласно приложению 3 к настоящему закону и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 4 к настоящему закону.

Статья 3. Нормативы распределения отдельных видов доходов между бюджетами бюджетной системы Белгородской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить нормативы распределения отдельных видов доходов между областным бюджетом и бюджетами городских округов и муниципальных районов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 5 к настоящему закону.

2. В соответствии с пунктом 3.1 статьи 58 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить дифференцированные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных районов, городских округов, городских поселений от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 6 к настоящему закону.

Статья 4. Главные администраторы доходов областного бюджета, бюджетов муниципальных районов, городских округов, городских поселений, сельских поселений и главные администраторы источников финансирования дефицита областного бюджета

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов областного бюджета, бюджетов муниципальных районов, городских округов, городских поселений, сельских поселений - органов государственной власти Белгородской области, государственных органов Белгородской области и казенных учреждений Белгородской области согласно приложению 7 к настоящему закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов доходов областного бюджета - территориальных органов федеральных органов исполнительной власти согласно приложению 8 к настоящему закону.

3. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита областного бюджета - органов государственной власти Белгородской области согласно приложению 9 к настоящему закону.

Статья 5. Прогнозируемое поступление доходов в областной бюджет на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Утвердить прогнозируемое поступление доходов в областной бюджет, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 10 к настоящему закону.

Статья 6. Бюджетные ассигнования областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2020 год в сумме 9467128,4 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 9833443,4 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 10112085,7 тыс. рублей.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 11 к настоящему закону.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Белгородской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 12 к настоящему закону.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам Белгородской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 13 к настоящему закону.

Государственные программы Белгородской области подлежат приведению в соответствие с настоящим законом до 1 апреля 2020 года.

5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на осуществление бюджетных инвестиций, предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности Белгородской области и предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, включаемые в государственные программы Белгородской области:

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 14 к настоящему закону;

в части финансирования капитальных вложений в объекты, софинансирование которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий из федерального бюджета, согласно приложению 15.

6. Утвердить объем бюджетных ассигнований, направляемых на государственную поддержку детей и семей, имеющих детей, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 16 к настоящему закону.

7. Обеспечить в 2020 году первоочередное финансирование следующих расходных обязательств:

оплату труда работникам областных казенных учреждений;

публичных нормативных обязательств (социальные выплаты, компенсационные выплаты и т.д.);

оплату жилищно-коммунальных услуг;

субсидий автономным и бюджетным учреждениям при выполнении государственного задания;

100 процентов от бюджетных обязательств по выплате дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов и субвенций бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на 2020 год.

Статья 7. Особенности использования бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности государственных органов и государственных учреждений Белгородской области

1. Правительство Белгородской области не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2020 году численности государственных гражданских служащих и работников областных казенных учреждений.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления Белгородской области не принимать в 2020 году решения, приводящие к увеличению штатной численности муниципальных служащих, работников муниципальных казенных учреждений.

Статья 8. Особенности использования бюджетных ассигнований в сфере здравоохранения

1. Утвердить бюджет здравоохранения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 17 к настоящему закону.

2. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета Федеральному фонду обязательного медицинского страхования на страховые взносы по обязательному медицинскому страхованию неработающего населения на 2020 год в сумме 5762794,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 5992682,6 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 6232587,0 тыс. рублей.

Статья 9. Особенности установления отдельных расходных обязательств Белгородской области и использования бюджетных ассигнований в сфере социального обеспечения населения в 2020 году

Установить размер пособия, выплачиваемого опекуну (попечителю), приемному родителю, родителю-воспитателю на питание, одежду, обувь, мягкий инвентарь на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на каждого ребенка равным величине прожиточного минимума на детей, определяемого ежеквартально Правительством Белгородской области в соответствии с законом Белгородской области от 23 июля 2001 года № 154 "О прожиточном минимуме в Белгородской области".

Статья 10. Особенности предоставления бюджетных инвестиций, субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности Белгородской области и предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

1. Порядок осуществления бюджетных инвестиций, предоставления субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности Белгородской области устанавливается нормативными правовыми актами Правительства Белгородской области в рамках реализации соответствующих государственных программ Белгородской области.

2. Установить, что реализация мероприятий в части предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности осуществляется по перечню объектов, утверждаемому Правительством Белгородской области в рамках реализации соответствующих государственных программ Белгородской области.

Статья 11. Дорожный фонд Белгородской области

Утвердить бюджет дорожного фонда Белгородской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 18 к настоящему закону.

Статья 12. Межбюджетные трансферты

1. Установить критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов на 2020 год - 1,047, на 2021 год - 1,0, на 2022 год - 1,0.

Утвердить расчетный объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов на 2020 год в сумме 10510433,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 10352800,0 тыс. рублей, на 2022 год - в сумме 9558169,2 тыс. рублей.

Заменить частично дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц согласно приложению 19 к настоящему закону.

2. Утвердить перечень субсидий бюджетам муниципальных образований, предоставляемых из областного бюджета в целях софинансирования выполнения полномочий органов местного самоуправления на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 20 к настоящему закону.

3. Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на 2020 год в сумме 5188754,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 4670669,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 3487700,2 тыс. рублей согласно таблице 1 приложения 21 к настоящему закону.

4. Утвердить распределение субвенций бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в сумме 433398,0 тыс. рублей ежегодно согласно таблице 3 приложения 21 к настоящему закону.

5. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов на 2020 год в сумме 42605247,4 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 40348702,5 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 40957943,8 тыс. рублей согласно приложению 21 к настоящему закону, из них:

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на 2020 год - 5188754,0 тыс. рублей, на 2021 год - 4670669,0 тыс. рублей, на 2022 год - 3487700,2 тыс. рублей;

- дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городских округов на 2020 год - 935106,0 тыс. рублей, на 2021 год - 287106,0 тыс. рублей;

- субсидии местным бюджетам на 2020 год - 9138947,1 тыс. рублей, на 2021 год - 5842852,1 тыс. рублей, на 2022 год - 5588739,6 тыс. рублей;

- субвенции местным бюджетам на 2020 год - 26456876,3 тыс. рублей, на 2021 год - 28711424,4 тыс. рублей, на 2022 год - 31673604,0 тыс. рублей;

- иные межбюджетные трансферты на 2020 год - 885564,0 тыс. рублей, на 2021 год - 836651,0 тыс. рублей, на 2022 год - 207900,0 тыс. рублей.

6. Оплата услуг почтовой связи и банковских услуг по выплате денежных средств гражданам в рамках обеспечения мер социальной поддержки может осуществляться за счет соответствующих субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов.

7. Установить, что в 2020 году операции с межбюджетными трансфертами, предоставляемыми из федерального бюджета в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в рамках исполнения бюджета Белгородской области учитываются на лицевых счетах, открытых получателям средств областного бюджета в территориальном органе Федерального казначейства. При передаче указанных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов операции с указанными межбюджетными трансфертами учитываются на лицевых счетах, открытых получателям средств местных бюджетов в территориальном органе Федерального казначейства.

8. Установить, что на основании решений главных распорядителей средств бюджета Белгородской области Управлению Федерального казначейства по Белгородской области могут быть переданы полномочия получателя средств бюджета Белгородской области по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Белгородской области в местные бюджеты в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты.

Статья 13. Резервный фонд Правительства Белгородской области

Установить размер резервного фонда Правительства Белгородской области на 2020 год в сумме 597434,4 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 652152,0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 436364,3 тыс. рублей.

Статья 14. Бюджетные кредиты

1. Установить, что в 2020 году бюджетные кредиты могут предоставляться бюджетам муниципальных районов и городских округов Белгородской области из областного бюджета на следующие цели:

- для частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных районов и городских округов Белгородской области, покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных районов и городских округов Белгородской области;

- для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий.

2. Установить плату за пользование указанными в части 1 настоящей статьи бюджетными кредитами:

- для частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных районов и городских округов Белгородской области, покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных районов и городских округов Белгородской области, - в размере 0,1 процента годовых;

- для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий, - по ставке 0 процентов.

3. Предоставление, использование и возврат муниципальными районами и городскими округами Белгородской области указанных в части 2 настоящей статьи бюджетных кредитов, полученных из областного бюджета, осуществляются в порядке, установленном Правительством Белгородской области.

Статья 15. Обслуживание государственного внутреннего долга Белгородской области

Утвердить в составе расходов областного бюджета бюджетные ассигнования на обслуживание государственного внутреннего долга Белгородской области на 2020 год в сумме 1817371 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 1683358 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 1870491 тыс. рублей, в том числе проценты за рассрочку по реструктурированной в 2015 году задолженности по бюджетным кредитам на 2020 год - 1720 тыс. рублей, на 2021 год - 1720 тыс. рублей, на 2022 год - 1720 тыс. рублей, по реструктурированной в 2017 году задолженности по бюджетным кредитам на 2020 год - 7295 тыс. рублей, на 2021 год - 6407 тыс. рублей, на 2022 год - 4771 тыс. рублей.

Статья 16. Государственные внутренние заимствования Белгородской области

1. Правительство Белгородской области вправе осуществлять государственные внутренние заимствования с целью:

финансирования дефицита бюджета;

погашения государственных долговых обязательств.

2. Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Белгородской области на 2020 год согласно приложению 22 к настоящему закону и Программу государственных внутренних заимствований Белгородской области на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 23 к настоящему закону.

Статья 17. Государственные гарантии Белгородской области

1. Установить верхний предел государственного внутреннего долга Белгородской области по государственным гарантиям Белгородской области в валюте Российской Федерации на 1 января 2021 года в сумме 3410387 тыс. рублей, на 1 января 2022 года в сумме 3005387 тыс. рублей и на 1 января 2023 года в сумме 3145819 тыс. рублей.

2. Утвердить Программу государственных гарантий Белгородской области в валюте Российской Федерации на 2020 год согласно приложению 24 к настоящему закону и Программу государственных гарантий Белгородской области в валюте Российской Федерации на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 25 к настоящему закону.

3. Бюджетные ассигнования за счет источников финансирования дефицита областного бюджета на возможное исполнение выданных государственных гарантий Белгородской области по возможным гарантийным случаям на 2020 год в сумме 456196 тыс. рублей, на 2021 год - 472133 тыс. рублей, на 2022 год - 364109 тыс. рублей.

Статья 18. Особенности исполнения областного бюджета в 2020 году

1. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации дополнительные основания для внесения в сводную бюджетную роспись областного бюджета без внесения изменений в настоящий Закон:

на выполнение обязательств по обеспечению необходимого уровня софинансирования расходных обязательств Белгородской области в случае принятия федеральными органами власти, Пенсионным фондом Российской Федерации решений по предоставлению межбюджетных трансфертов;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований в целях исполнения решений налоговых и иных уполномоченных органов о взыскании налогов, сборов, пеней и штрафов, предусматривающих обращение взыскания на средства областного бюджета в соответствии с действующим законодательством.

2. Неиспользованные целевые средства, переданные из областного бюджета в местные бюджеты, по состоянию на 1 января 2020 года, образовавшиеся в связи с неполным использованием бюджетных ассигнований, утвержденных законом Белгородской области от 19 декабря 2018 года № 337 "Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов", подлежат возврату в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством.

Статья 19. Вступление в силу настоящего закона

Настоящий закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Губернатор Белгородской области Е.С.Савченко



