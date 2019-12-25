Закон Белгородской области от 19 декабря 2019 года № 444 "О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

Принят Белгородской областной Думой 12 декабря 2019 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области (далее - Фонд) на 2020 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 19 861 354,6 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования 19 575 994,6 тыс. рублей, из бюджетов других территориальных фондов обязательного медицинского страхования - 285 360,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 19 872 354,6 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета Фонда в сумме 11 040,0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2021 и 2022 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2021 год в сумме 21 053 724,9 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 20 751 244,9 тыс. рублей, из бюджетов других территориальных фондов обязательного медицинского страхования - 302 480,0 тыс. рублей;

2) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2022 год в сумме 22 197 518,2 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 21 878 708,2 тыс. рублей, из бюджетов других территориальных фондов обязательного медицинского страхования - 318 810,0 тыс. рублей;

3) общий объем расходов бюджета Фонда на 2021 год в сумме 21 053 724,9 тыс. рублей;

4) общий объем расходов бюджета Фонда на 2022 год в сумме 22 197 518,2 тыс. рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Фонда и главные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда согласно приложению 1 к настоящему закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда согласно приложению 2 к настоящему закону.

Статья 3. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда на 2020 год

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда на 2020 год согласно приложению 3 к настоящему закону.

Статья 4. Доходы бюджета Фонда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Установить, что доходы бюджета Фонда формируются за счет источников:

1) на 2020 год согласно приложению 4 к настоящему закону;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 5 к настоящему закону.

Статья 5. Бюджетные ассигнования Фонда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 голов

Утвердить распределение бюджетных ассигнований Фонда по разделам и подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджета:

1) на 2020 год согласно приложению 6 к настоящему закону;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 7 к настоящему закону.

Статья 6. Нормированный страховой запас Фонда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить бюджетные ассигнования на формирование нормированного страхового запаса Фонда:

1) на 2020 год в размере не более 1 007 660,0 тыс. рублей;

2) на 2021 год в размере не более 1 062 120,0 тыс. рублей;

3) на 2022 год в размере не более 1 114 070,0 тыс. рублей.

2. Средства нормированного страхового запаса используются на:

1) дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования путем предоставления страховой медицинской организации недостающих для оплаты медицинской помощи средств в соответствии с частью 6 статьи 38 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации";

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, в части:

а) возмещения другим территориальным фондам затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами Белгородской области, в которой выдан полис обязательного медицинского страхования, в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования;

б) оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Белгородской области лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации, с последующим восстановлением средств B состав нормированного страхового запаса по мере возмещения затрат другими территориальными фондами;

3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования.

Статья 7. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2020 году

1. Утвердить на 2020 год норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования Белгородской области, в размере 1% от объема средств, поступивших из бюджета Фонда по дифференцированным подушевым нормативам.

2. Остатки средств бюджета Фонда (за исключением указанных в части 3 статьи 7 настоящего закона), не использованные на 1 января 2020 года, не подлежащие возврату в соответствии c бюджетным законодательством Российской Федерации, направляются на финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования Белгородской области с соответствующим внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда.

3. Остатки средств бюджета Фонда, не использованные на 1 января 2020 на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования, направляются в 2020 году на те же цели с соответствующим внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда.

Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона.

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Губернатор Белгородской области Е.С.Савченко



