Десять лет назад к 60-летию Михаила Боярского в Театре имени Ленсовета поставили лирическую комедию американца Баэра "Смешанные чувства". Теперь, спустя 10 лет, тот же режиссер Олег Леваков поставил пьесу Арбузова.

Михаил Боярский: Пацаны - Нагиев, другие, издевались над нами как только могли: "Ой, сейчас текст начнут учить!" Фото: Юлия Смелкина / Театр имени Ленсовета

Встретите юбилей на сцене?

Михаил Боярский: Я очень не люблю юбилеи, единственный юбилей, который меня потряс, Алисы Бруновны Фрейндлих - спектакль "Оскар и Розовая дама" к ее 70-летию. Это глубоко запало мне в душу, и я подумал, что неплохо бы и мне сделать что-то подобное, но у меня нет для этого ни таланта, ни сил. 26 декабря будет премьера "В этом милом старом доме", в которой я с удовольствием принимаю участие, - это не бенефис, где у меня заглавная роль, а спектакль театра, там занято 90 процентов молодежи и всего две возрастные роли - у меня и моей супруги. Режиссер - Олег Леваков, ученик Игоря Петровича Владимирова.

Скоро "Ленфильм" представит новую полнометражную картину, комедию "Этаж". Кого вы там сыграли?

Михаил Боярский: Неудавшийся музыкант, практически бомж, его выгнала из дома супруга, жить ему негде. Он с дочкой решает продать комнату в коммуналке бизнесмену, который хочет купить всю квартиру. Мой герой знает всех соседей, он там жил. Замечательная компания собралась: Ахеджакова, Немоляева, Шнуров... Ностальгия по коммуналке сразу, как попадаешь в декорацию, так со мной и случилось. Очень приятная атмосфера, возвращение в те времена, когда мы пытались убежать из коммунальных квартир.

Светлана Дружинина снимает продолжение "Гардемаринов" - и вы снова участвуете!

Михаил Боярский: Светлана Сергеевна - энерджайзер, ровесница Алисы Бруновны. Я им завидую. Совершенно неутомимая женщина! У нас с Дружининой и оператором Анатолием Мукасеем достаточно большая биография содружества. Она однолюбка, как правило, приглашает сниматься тех, с кем уже работала. Традиционный кинематографический режиссер-классик. Когда я снимаюсь у нее, у меня такое ощущение, что я работаю в прошлом веке: пока поставят свет, повторяешь текст, тебя оденут замечательные костюмеры, загримируют гримеры... А молодежи некогда, им даже не очень важно, как ты играешь, главное - быстро.

Скоро "Ленфильм" представит новую комедию "Этаж" с Боярским, Ахеджаковой и Немоляевой

Я снимался в фильме "Самый лучший день" Жоры Крыжовникова. Там только два ветерана - Чурикова и я. Пацаны - Нагиев, другие, издевались над нами как только могли: "Ой, сейчас текст начнут учить!" А они импровизируют как хотят, у них совершенно другой способ работы. Пока мы текст осилим, отрепетируем, узнаем, а как камера... Потом опять к гримеру. Работаем по-черепашьи. Пока Чурикова дойдет до автобуса, пока меня достанут из кресла... Не успеваешь поработать - нужно успеть сняться. А они на следующий день поехали сниматься в другом фильме, у них реклама, телепередача... Они совсем другие.

Говорят, к вашему юбилею петербургские парфюмеры создали эксклюзивный аромат. Вы принимали в этом участие? Оценили результат?

Михаил Боярский: Я прочитал об этом в газете. Еще не нюхал. Это хороший подарок, но он должен быть в "капустном" варианте - смешным. Если всерьез - есть люди, которые пахнут гораздо лучше. Когда был молодым, помню, был одеколон "Вот солдаты идут".

День рождения с Новым годом совмещаете?

Михаил Боярский: У нас в семье много декабрьских именинников. Когда мы жили скромнее, совмещали празднование Нового года с папиным днем рождения (он родился 31 декабря), моим, сестер. А сейчас мы научились в семье отмечать любой праздник в течение двух-трех минут. Подняли бокалы: "С днем рождения!" - и все. Никакого застолья. Просто символ. Очень быстро - и не забывается, и красиво.

Три вопроса жене Боярского

Сложно сделать подарок Михаилу Сергеевичу?

Лариса Луппиан: Мы никогда не дарим ничего пафосного. Я дарю Мише бытовые вещи, необходимые. Сейчас купила свитерочек черный, футболку, белые рубашки - то, что он носит, что ему надо.

Вас часто можно увидеть в других театрах, но с коллегами - не с Михаилом Сергеевичем. Трудно вытянуть его?

Лариса Луппиан: Миша редко ходит в театр, когда мне удается уговорить его. Даже Лизу не во всех спектаклях видел. Очень привередливый, любит настоящий, хороший театр, а где сейчас такой? Посмотрели недавно в Москве один спектакль, мне понравился, ему - нет.

Хороший ли он отец и дедушка?

Лариса Луппиан: Замечательный. Добрый, щедрый, веселый, нежный.