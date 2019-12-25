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25 декабря 2019 г.

Указ главы Республики Бурятия от 16 декабря 2019 года № 256 "О переносе выходного дня"

Дата подписания 16 декабря 2019 г.
Опубликован 25 декабря 2019 г.

В соответствии со статьей 9 Закона Республики Бурятия от 14.03.1994 № 422-XII "О Главе Республики Бурятия" постановляю:

1. Перенести выходной день - субботу 28 декабря 2019 года, на вторник 31 декабря 2019 года для работников государственных органов Республики Бурятия и работников предприятий, учреждений и иных организаций, находящихся в собственности Республики Бурятия.

2. Рекомендовать руководителям территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в Республике Бурятия перенести выходной день - субботу 28 декабря 2019 года, на вторник 31 декабря 2019 года для своих работников.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в Республике Бурятия перенести выходной день - субботу 28 декабря 2019 года, на вторник 31 декабря 2019 года для работников органов местного самоуправления в Республике Бурятия и работников предприятий, учреждений и иных организаций, находящихся в собственности муниципальных образований в Республике Бурятия.

4. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности, расположенных на территории Республики Бурятия, перенести выходной день - субботу 28 декабря 2019 года, на вторник 31 декабря 2019 года для своих работников.

5. Министерству образования и науки Республики Бурятия (Жалсанов Б.Б.) организовать работу с частными дошкольными образовательными организациями, индивидуальными предпринимателями по переносу выходного дня с субботы 28 декабря 2019 года на вторник 31 декабря 2019 года.

6. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Бурятия А.Цыденов


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