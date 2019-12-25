Закон Республики Бурятия от 12 декабря 2019 года № 776-VI "О республиканском бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

Принят Народным Хуралом Республики Бурятия 5 декабря 2019 года

Статья 1. Основные характеристики республиканского бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить основные характеристики республиканского бюджета на 2020 год:

1) общий объем доходов в сумме 73 411 146,4 тыс. рублей, в том числе безвозмездных поступлений в сумме 45 337 346,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов в сумме 76 137 887,4 тыс. рублей;

3) дефицит республиканского бюджета в сумме 2 726 741,0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики республиканского бюджета на 2021 год:

1) общий объем доходов в сумме 64 009 978,4 тыс. рублей, в том числе безвозмездных поступлений в сумме 33 767 623,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов в сумме 64 009 978,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 180 000,0 тыс. рублей.

3. Утвердить основные характеристики республиканского бюджета на 2022 год:

1) общий объем доходов в сумме 63 258 633,9 тыс. рублей, в том числе безвозмездных поступлений в сумме 32 047 334,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов в сумме 63 258 633,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 2 536 000,0 тыс. рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов и главные администраторы источников финансирования дефицита республиканского бюджета

Утвердить:

1) Перечень главных администраторов доходов республиканского бюджета - органов государственной власти Республики Бурятия (государственных органов) согласно приложению 1 к настоящему Закону;

2) Перечень главных администраторов доходов республиканского бюджета - органов государственной власти Российской Федерации (государственных органов) согласно приложению 2 к настоящему Закону;

3) Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита республиканского бюджета согласно приложению 3 к настоящему Закону.

Статья 3. Особенности использования добровольных взносов, пожертвований, поступающих в республиканский бюджет

Установить, что добровольные взносы, пожертвования, поступающие в республиканский бюджет, направляются согласно целям их зачисления.

Статья 4. Нормативы распределения налоговых и неналоговых доходов

1. Утвердить нормативы распределения налоговых и неналоговых доходов между республиканским, местными бюджетами и бюджетом Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия:

1) на 2020 год согласно приложению 4 к настоящему Закону;

2) на 2021 год согласно приложению 5 к настоящему Закону;

3) на 2022 год согласно приложению 6 к настоящему Закону.

2. Установить на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в консолидированный бюджет Республики Бурятия в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации, согласно приложению 7 к настоящему Закону.

Статья 5. Дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц, зачисляемого в республиканский бюджет, переданные в бюджеты муниципальных районов (городских округов) взамен дотации (части дотации) на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из республиканского бюджета

Утвердить дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц, зачисляемого в республиканский бюджет, переданные в бюджеты муниципальных районов (городских округов) взамен дотации (части дотации) на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из республиканского бюджета:

1) на 2020 год согласно приложению 8 к настоящему Закону;

2) на 2021 - 2022 годы согласно приложению 9 к настоящему Закону.

Статья 6. Доходы республиканского бюджета

1. Утвердить прогноз поступления налоговых и неналоговых доходов в республиканский бюджет:

1) на 2020 год согласно приложению 10 к настоящему Закону;

2) на 2021 - 2022 годы согласно приложению 11 к настоящему Закону.

2. Утвердить объем безвозмездных поступлений в республиканский бюджет:

1) на 2020 год согласно приложению 12 к настоящему Закону;

2) на 2021 - 2022 годы согласно приложению 13 к настоящему Закону.

Статья 7. Бюджетные ассигнования республиканского бюджета

Утвердить:

1) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов:

а) на 2020 год согласно приложению 14 к настоящему Закону;

б) на 2021 - 2022 годы согласно приложению 15 к настоящему Закону;

2) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), видам расходов, ведомствам, а также по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов:

а) на 2020 год согласно приложению 16 к настоящему Закону;

б) на 2021 - 2022 годы согласно приложению 17 к настоящему Закону;

3) ведомственную структуру расходов республиканского бюджета:

а) на 2020 год согласно приложению 18 к настоящему Закону;

б) на 2021 - 2022 годы согласно приложению 19 к настоящему Закону;

4) общий объем публичных нормативных обязательств:

а) на 2020 год в сумме 6 821 527,6 тыс. рублей согласно приложению 20 к настоящему Закону;

б) на 2021 год в сумме 7 074 685,9 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 7 224 644,8 тыс. рублей согласно приложению 21 к настоящему Закону;

5) объем бюджетных ассигнований, направляемых на государственную поддержку семьи и детей:

а) на 2020 год согласно приложению 22 к настоящему Закону;

б) на 2021 - 2022 годы согласно приложению 23 к настоящему Закону;

6) перечень и объемы бюджетных ассигнований на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований:

а) на 2020 год в сумме 11 864 810,2 тыс. рублей согласно приложению 24 к настоящему Закону;

б) на 2021 год в сумме 10 225 321,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 7 270 706,6 тыс. рублей согласно приложению 25 к настоящему Закону;

7) объем бюджетных ассигнований на предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований:

а) на 2020 год в сумме 9 233 150,5 тыс. рублей согласно приложению 26 к настоящему Закону;

б) на 2021 год в сумме 9 223 871,1 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 9 227 051,6 тыс. рублей согласно приложению 27 к настоящему Закону;

8) объем бюджетных ассигнований на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований:

а) на 2020 год в сумме 2 971 173,6 тыс. рублей согласно приложению 28 к настоящему Закону;

б) на 2021 год в сумме 1 300 017,9 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 130 477,8 тыс. рублей согласно приложению 29 к настоящему Закону.

Статья 8. Источники финансирования дефицита республиканского бюджета

Утвердить источники финансирования дефицита республиканского бюджета:

1) на 2020 год согласно приложению 30 к настоящему Закону;

2) на 2021 - 2022 годы согласно приложению 31 к настоящему Закону.

Статья 9. Республиканская адресная инвестиционная программа

Утвердить республиканскую адресную инвестиционную программу:

1) на 2020 год согласно приложению 32 к настоящему Закону;

2) на 2021 - 2022 годы согласно приложению 33 к настоящему Закону.

Статья 10. Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности

Утвердить субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности:

1) на 2020 год согласно приложению 34 к настоящему Закону;

2) на 2021 - 2022 годы согласно приложению 35 к настоящему Закону.

Статья 11. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, предусмотренные настоящим Законом, предоставляются в порядке согласно приложению 36 к настоящему Закону.

Статья 12. Бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями

Утвердить бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями, на 2020 - 2022 годы согласно приложению 37 к настоящему Закону.

Статья 13. Дорожный фонд Республики Бурятия

Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Республики Бурятия на 2020 год в сумме 4 251 143,1 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 4 636 722,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 4 039 696,2 тыс. рублей.

Статья 14. Индексация ежемесячного пособия на ребенка

Установить размер индексации сумм ежемесячного пособия на ребенка 4,0 процента с 1 января 2020 года.

Статья 15. Государственный внутренний долг Республики Бурятия

Установить:

1) верхний предел государственного внутреннего долга Республики Бурятия на 1 января 2021 года не должен превышать 17 295 196,2 тыс. рублей, на 1 января 2022 года - 16 862 196,2 тыс. рублей, на 1 января 2023 года - 16 862 196,2 тыс. рублей.

Предельный объем государственного долга Республики Бурятия в течение 2020 года не должен превышать 21 234 991,3 тыс. рублей, в течение 2021 года - 20 679 764,8 тыс. рублей, в течение 2022 года - 20 760 510,2 тыс. рублей;

2) верхний предел долга по государственным гарантиям на 1 января 2021 года не должен превышать 433 000,0 тыс. рублей, на 1 января 2022 года - 0,0 тыс. рублей, на 1 января 2023 года - 0,0 тыс. рублей.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на исполнение государственных гарантий, в 2020 году 0,0 тыс. рублей, в 2021 году - 433 000,0 тыс. рублей, в 2022 году - 0,0 тыс. рублей.

3) объем расходов на обслуживание государственного долга Республики Бурятия в 2020 году в сумме 1 164 199,3 тыс. рублей, в 2021 году - 1 299 966,2 тыс. рублей, в 2022 году - 1 254 399,5 тыс. рублей.

Статья 16. Плата (проценты за рассрочку) за реструктуризацию обязательств (задолженности) Республики Бурятия перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам

Утвердить сумму платы (процентов за рассрочку) за реструктуризацию обязательств (задолженности) Республики Бурятия перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам:

1) в соответствии с условиями Дополнительного соглашения от 30 апреля 2015 года № 3 к Соглашению от 12 августа 2010 года № 01-01-06/06-296 о предоставлении бюджету Республики Бурятия из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Республики Бурятия и Дополнительного соглашения от 30 апреля 2015 года № 3 к Соглашению от 15 декабря 2010 года № 01-01-06/06-531 о предоставлении бюджету Республики Бурятия из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Республики Бурятия:

а) в 2020 году - 40,4 тыс. рублей;

б) в 2021 году - 40,4 тыс. рублей;

в) в 2022 году - 40,4 тыс. рублей;

2) за счет средств Дорожного фонда Республики Бурятия в соответствии с условиями Дополнительного соглашения от 20 апреля 2015 года № 2 к Соглашению от 6 мая 2010 года № 01-01-06/06-145 о предоставлении бюджету Республики Бурятия из федерального бюджета бюджетного кредита для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения):

а) в 2020 году - 642,4 тыс. рублей;

б) в 2021 году - 642,4 тыс. рублей;

в) в 2022 году - 642,4 тыс. рублей;

3) в соответствии с условиями Дополнительного соглашения от 9 сентября 2019 года № 4 к Соглашению от 14 сентября 2017 года № 01-01-06/06-245 о предоставлении бюджету Республики Бурятия из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Республики Бурятия, Дополнительного соглашения от 9 сентября 2019 года № 4 к Соглашению от 15 октября 2015 года № 01-01-06/06-180 о предоставлении бюджету Республики Бурятия из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Республики Бурятия и Дополнительного соглашения от 9 сентября 2019 года № 5 к Соглашению от 9 июля 2015 года № 01-01-06/06-96 о предоставлении бюджету Республики Бурятия из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Республики Бурятия:

а) в 2020 году - 761,4 тыс. рублей;

б) в 2021 году - 655,2 тыс. рублей;

в) в 2022 году - 487,8 тыс. рублей.

Статья 17. Программа государственных внутренних заимствований Республики Бурятия

Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Республики Бурятия:

1) на 2020 год согласно приложению 38 настоящему Закону;

2) на 2021 - 2022 годы согласно приложению 39 настоящему Закону.

Статья 18. Программа государственных гарантий Республики Бурятия

Утвердить Программу государственных гарантий Республики Бурятия в валюте Российской Федерации:

1) на 2020 год согласно приложению 40 настоящему Закону;

2) на 2021 - 2022 годы согласно приложению 41 настоящему Закону.

Статья 19. Реструктуризация денежных обязательств перед Республикой Бурятия

1. Установить, что задолженность по денежным обязательствам перед Республикой Бурятия подлежит реструктуризации в соответствии с правилами, устанавливаемыми Правительством Республики Бурятия.

2. Денежные обязательства (задолженность по денежным обязательствам) перед Республикой Бурятия могут быть урегулированы следующими способами:

1) основанные на соглашении изменение условий исполнения денежного обязательства (погашения задолженности по нему), связанное с изменением сроков (в том числе предоставление рассрочки) исполнения денежного обязательства (погашения задолженности по нему);

2) изменение величины процентов за пользование денежными средствами и (или) иных платежей;

3) основанное на соглашении прекращение первоначального обязательства с заменой его другим обязательством перед теми же лицами, предусматривающий иной предмет или способ исполнения (новация денежного обязательства);

4) иными способами, предусмотренные бюджетным и (или) гражданским законодательством Российской Федерации.

3. Установить следующие основные условия урегулирования денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) перед Республикой Бурятия:

1) отсутствие у должника возможности своевременного погашения задолженности перед Республикой Бурятия;

2) заключение дополнительных соглашений о реструктуризации задолженности на условиях, устанавливаемых Правительством Республики Бурятия;

3) взимание платы в размере, устанавливаемым Правительством Республики Бурятия, начисляемых на остаток реструктурированных денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам).

4. В порядке и случаях, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о судопроизводстве, об исполнительном производстве и о несостоятельности (банкротстве) Министерство финансов Республики Бурятия вправе принимать решение о заключении мировых соглашений, которыми устанавливаются условия урегулирования задолженности по денежным обязательствам перед Республикой Бурятия способами предусмотренными частью 2 настоящей статьи.

Статья 20. Предоставление бюджетных кредитов

1. Установить, что бюджетные кредиты местным бюджетам муниципальных районов (городских округов) предоставляются на возвратной основе в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита республиканского бюджета, на срок до одного года на следующие цели:

1) частичное покрытие дефицитов местных бюджетов, а также в целях погашения долговых обязательств муниципального образования в виде обязательств по бюджетным кредитам и кредитам, полученным муниципальным образованием от кредитных организаций;

2) частичное покрытие дефицитов местных бюджетов для осуществления мероприятий, связанных с предупреждением чрезвычайных ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, и ликвидацией их последствий;

3) покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, на срок в пределах финансового года.

Определить общий объем бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных кредитов в 2020 году в сумме 720 615,6 тыс. рублей, в том числе на срок в пределах 2020 года - 400 000,0 тыс. рублей; в 2021 году в сумме 720 615,6 тыс. рублей, в том числе на срок в пределах 2021 года - 400 000,0 тыс. рублей; в 2022 году в сумме 720 615,6 тыс. рублей, в том числе на срок в пределах 2022 года - 400 000,0 тыс. рублей.

2. Установить плату за пользование бюджетными кредитами:

для частичного покрытия дефицитов местных бюджетов муниципальных районов (городских округов), покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов муниципальных районов (городских округов), - в размере 0,1 процента годовых от суммы бюджетного кредита;

для осуществления мероприятий, связанных с предупреждением чрезвычайных ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, и ликвидацией их последствий, - по ставке 0 процентов.

3. Бюджетный кредит местным бюджетам муниципальных районов (городских округов) предоставляется без предоставления ими обеспечения исполнения своего обязательства по возврату указанного кредита, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных соответствующим договором (соглашением).

4. Бюджетные кредиты предоставляются при условии принятия муниципальным образованием обязательства привлечения заемных средств в местный бюджет от кредитных организаций исключительно по ставкам на уровне не более чем уровень ключевой ставки, установленный Центральным банком Российской Федерации, увеличенный на 1 процент годовых.

5. Бюджетный кредит для частичного покрытия дефицита местного бюджета в целях погашения долговых обязательств муниципального образования в виде обязательств по бюджетным кредитам и кредитам, полученным муниципальным образованием от кредитных организаций, предоставляется при условии принятия муниципальным образованием следующих обязательств:

1) утверждение местной администрацией долговой политики муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период;

2) обеспечение в 2020 - 2022 годах бездефицитного бюджета муниципального образования. Утвержденный решением о бюджете муниципального образования и сложившийся по данным годового отчета об исполнении местного бюджета в 2020 - 2022 годах дефицит местного бюджета может превысить показатель, установленный настоящим пунктом, на сумму поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципального образования, и (или) снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета;

3) обеспечение на 1 января 2021 года показателя объема муниципального долга не выше показателя объема муниципального долга на 1 января 2020 года.

6. Бюджетный кредит может быть предоставлен только муниципальному образованию, которое не имеет просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед республиканским бюджетом.

7. Установить, что Правительство Республики Бурятия вправе провести реструктуризацию задолженности по бюджетным кредитам с частичным списанием первоначального обязательства, но не более 99,9 % от объема основного долга, предоставленным для частичного покрытия дефицитов местных бюджетов муниципальных районов (городских округов), при условии наличия фактического недопоступления налога на доходы физических лиц в бюджет муниципального района (городского округа) по дополнительным нормативам взамен дотации по итогам отчетного года с частичным списанием в размере фактического недопоступления;

8. Порядок проведения реструктуризации обязательств (задолженности) муниципальных образований в Республике Бурятия устанавливается Правительством Республики Бурятия.

Статья 21. Методика, устанавливающая порядок определения размера подлежащей перечислению в республиканский бюджет части прибыли государственных унитарных предприятий Республики Бурятия

Утвердить Методику, устанавливающую порядок определения размера подлежащей перечислению в республиканский бюджет части прибыли государственных унитарных предприятий Республики Бурятия, согласно приложению 42 к настоящему Закону.

Статья 22. Межбюджетные трансферты

1. Утвердить методики распределения субвенций бюджетам муниципальных образований в Республике Бурятия согласно приложению 43 к настоящему Закону;

2. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований в Республике Бурятия:

1) на 2020 год согласно приложению 44 к настоящему Закону;

2) на 2021 - 2022 годы согласно приложению 45 к настоящему Закону.

3. Установить, что в республиканском бюджете предусматривается нераспределенный между муниципальными образованиями в Республике Бурятия объем соответствующей субвенций местным бюджетам, не превышающий 5 процентов от общего объема субвенций:

1) на организацию и обеспечение отдыха детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях, оздоровительных лагерях с дневным пребыванием и иных детских лагерях сезонного действия (за исключением загородных стационарных детских оздоровительных лагерей), за исключением организации отдыха детей в каникулярное время и обеспечения прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление, в 2020 году - 5 686,9 тыс. рублей, в 2021 году - 5 686,9 тыс. рублей, в 2022 году - 5 686,9 тыс. рублей;

2) на администрирование передаваемых органам местного самоуправления государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в 2020 году - 85,3 тыс. рублей, в 2021 году - 85,3 тыс. рублей, в 2022 году - 85,3 тыс. рублей;

3) на финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в 2020 году - 293 540,8 тыс. рублей, в 2021 году - 293 540,8 тыс. рублей, в 2022 году - 293 540,8 тыс. рублей;

4) на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях в 2020 году - 135 337,2 тыс. рублей, в 2021 году - 135 337,2 тыс. рублей, в 2022 году - 135 337,2 тыс. рублей;

5) на предоставление мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных образовательных организаций дополнительного образования, бывшим педагогическим работникам образовательных организаций, переведенным специалистами в организации, реализующие программы спортивной подготовки, специалистам организаций, реализующих программы спортивной подготовки, в соответствии с перечнем должностей, утвержденным органом государственной власти Республики Бурятия в области физической культуры и спорта, специалистам муниципальных учреждений культуры, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Республики Бурятия, в 2020 году - 6 593,4 тыс. рублей, в 2021 году - 6 516,7 тыс. рублей, в 2022 году - 6 516,7 тыс. рублей.

Нераспределенный объем субвенций местным бюджетам распределяется в порядке, установленном Правительством Республики Бурятия.

4. Установить:

1) критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на 2020 год в размере 1,0, на 2021 год - 1,0, на 2022 год - 1,0;

2) на плановый период объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), не распределенный между муниципальными районами (городскими округами), в размере не более 20 процентов от общего объема указанных дотаций, утвержденного на 2021 год планового периода, и не более 20 процентов общего объема указанных дотаций, утвержденного на 2022 год планового периода.

5. Установить, что Управление Федерального казначейства по Республике Бурятия вправе осуществлять на основании решений главных распорядителей средств республиканского бюджета полномочия получателя средств республиканского бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета в бюджеты муниципальных образований в Республике Бурятия в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета муниципального образования в Республике Бурятия, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты, в порядке, установленном Федеральным казначейством.

Перечень межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета в бюджеты муниципальных образований в Республике Бурятия в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставление которых осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты, утверждается распоряжением Правительства Республики Бурятия.

6. Установить, что Управление Федерального казначейства по Республике Бурятия вправе осуществлять на основании решений главных распорядителей средств республиканского бюджета полномочия получателя средств республиканского бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета в бюджеты муниципальных образований в Республике Бурятия, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия из федерального бюджета.

7. Дотации бюджетам муниципальных районов (городских округов) на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов предоставляются из республиканского бюджета в случае компенсации долговых обязательств муниципальных образований по бюджетным кредитам, предоставленным на частичное покрытие дефицитов местных бюджетов для осуществления мероприятий, связанных с предупреждением чрезвычайных ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, и ликвидацией их последствий.

Дотации бюджетам муниципальных районов (городских округов) на стимулирование увеличения налоговых доходов муниципальных образований предоставляются из республиканского бюджета в случае поощрения муниципальных образований за достижение наилучших результатов в реализации регионального проекта "Увеличение доходов консолидированного бюджета от имущественных налогов".

Методики распределения дотаций, указанных в настоящем пункте, и правила их предоставления устанавливаются нормативными правовыми актами Правительства Республики Бурятия.

8. Иные межбюджетные трансферты из республиканского бюджета предоставляются местным бюджетам на финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, в том числе в случаях:

1) предоставления бюджетных ассигнований на восстановление платежеспособности муниципального образования;

2) предоставления бюджетных ассигнований, источником финансового обеспечения которых являются резервные фонды Правительства Республики Бурятия;

3) предоставления из федерального бюджета межбюджетных трансфертов республиканскому бюджету для предоставления бюджетам муниципальных образований;

4) финансовой поддержки территориального общественного самоуправления;

5) предоставления бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста Республики Бурятия;

6) предоставления бюджетных ассигнований на приобретение и монтаж оборудования фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения, в том числе разработка проектной и рабочей документации.

Методики распределения иных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета и правила их предоставления устанавливаются нормативными правовыми актами Правительства Республики Бурятия.

Статья 23. Резервные фонды Правительства Республики Бурятия и зарезервированные средства в составе бюджетных ассигнований исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия

1. Использование средств резервных фондов на непредвиденные расходы Правительства Республики Бурятия и на ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий в 2020 году в объеме 310 851,5 тыс. рублей осуществляется в порядках, установленных Правительством Республики Бурятия.

Из резервных фондов Правительства Республики Бурятия могут предоставляться субсидии иным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на непредвиденные расходы в порядке, установленном Правительством Республики Бурятия.

2. Использование иным образом зарезервированных средств в составе бюджетных ассигнований Министерства финансов Республики Бурятия осуществляется на мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций в 2020 - 2022 годах в объеме по 47 571,7 тыс. рублей ежегодно.

3. Предоставление и использование средств на увеличение стоимости основных средств исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия и их подведомственных учреждений, зарезервированных в составе бюджетных ассигнований Министерства финансов Республики Бурятия, осуществляется в порядке, установленном Правительством Республики Бурятия, в 2020 году в объеме 250 000,0 тыс. рублей.

4. Предоставление и использование средств, иным образом зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований Министерства финансов Республики Бурятия на обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия, необходимых для направления работников в служебные командировки, осуществляется в порядке, установленном Правительством Республики Бурятия, в 2020 - 2022 годах в объеме по 30 000,0 тыс. рублей ежегодно.

Статья 24. Особенности исполнения республиканского бюджета

1. Не увеличивать численность работников органов государственной власти (государственных органов), содержание которых производится за счет средств республиканского бюджета, за исключением случаев:

1) наделения Республики Бурятия федеральным законодательством новыми полномочиями, а также дополнительными функциями в соответствии с иными федеральными нормативными правовыми актами;

2) если увеличение численности непосредственно связано с исполнением функций и полномочий, увеличивающих доходную часть республиканского бюджета в объеме, превышающем объемы ассигнований, запланированных на содержание дополнительно выделенных единиц;

3) формирования регионального проектного офиса.

2. Правительство Республики Бурятия вправе устанавливать в течение финансового года отзыв лимитов бюджетных обязательств, доведенных до главных распорядителей бюджетных средств, в соответствии с порядком, установленным Правительством Республики Бурятия.

3. В случае наличия остатков средств республиканского бюджета на начало текущего финансового года остатки средств республиканского бюджета могут направляться:

1) по решению Министерства финансов Республики Бурятия на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении республиканского бюджета в объеме до 100 процентов остатков, сформированных на начало текущего года;

2) по предложениям главных распорядителей бюджетных средств:

а) на увеличение бюджетных ассигнований Дорожного фонда Республики Бурятия в текущем финансовом году в объеме неполного использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда Республики Бурятия отчетного финансового года;

б) на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени Республики Бурятия государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем сумму остатка не использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на указанные цели;

в) на увеличение бюджетных ассигнований на предоставление из республиканского бюджета местным бюджетам субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являлись указанные межбюджетные трансферты, в объеме, не превышающем сумму остатка не использованных на начало текущего года бюджетных ассигнований на указанные цели;

г) на увеличение бюджетных ассигнований на предоставление из республиканского бюджета субсидий юридическим лицам, предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей субсидий, источником финансового обеспечения которых являлись указанные субсидии, в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели на начало текущего года.

4. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись республиканского бюджета:

1) по обращению главного распорядителя бюджетных средств в пределах объема бюджетных ассигнований, утвержденных законом о республиканском бюджете:

а) увеличение (уменьшение) бюджетных ассигнований, в том числе на осуществление капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности, по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов классификации расходов республиканского бюджета, в том числе путем введения новых кодов классификации расходов республиканского бюджета, на сумму средств, необходимых для:

выполнения условий софинансирования, установленных для получения межбюджетных трансфертов, предоставляемых республиканскому бюджету из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также в случае получения средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

реализации мероприятий плана социального развития центров экономического роста Республики Бурятия, утвержденного правовым актом Правительства Республики Бурятия;

б) перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств, разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов классификации расходов республиканского бюджета, введение новых кодов классификации расходов республиканского бюджета, в том числе по капитальным вложениям в объекты государственной (муниципальной) собственности, по объектам и мероприятиям, финансируемым из Дорожного фонда Республики Бурятия, включая возмещение затрат аварийно-восстановительных работ на объектах, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, в случае внесения изменений в государственные программы Республики Бурятия в пределах общей суммы, утвержденной по соответствующей государственной программе Республики Бурятия приложениями 16 и 17 к настоящему Закону;

в) перераспределение бюджетных ассигнований между группами (группами и подгруппами) видов расходов классификации расходов республиканского бюджета в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных по главному распорядителю средств республиканского бюджета, в том числе путем введения новых видов расходов республиканского бюджета;

г) перераспределение бюджетных ассигнований между видами источников финансирования дефицита республиканского бюджета;

2) по обращению главного распорядителя средств республиканского бюджета сверх (ниже) объемов, утвержденных законом о республиканском бюджете:

а) распределение межбюджетных трансфертов, финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства республиканскому бюджету федеральными законами, постановлениями (распоряжениями) Правительства Российской Федерации, приказами федеральных органов государственной власти, заключение соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, в том числе в части межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета на осуществление капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности, финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

б) распределение (перераспределение) иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, на основании плана социального развития центров экономического роста Республики Бурятия, утвержденного правовым актом Правительства Республики Бурятия, в том числе на осуществление капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности;

в) увеличение бюджетных ассигнований текущего финансового года Дорожного фонда Республики Бурятия в объеме неполного использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда Республики Бурятия отчетного финансового года, положительной разницы между фактически поступившим и прогнозировавшимся объемом доходов республиканского бюджета отчетного финансового года, учитываемых при формировании Дорожного фонда Республики Бурятия, доходов республиканского бюджета отчетного финансового года от возврата из бюджетов муниципальных образований субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставленных из Дорожного фонда Республики Бурятия;

г) увеличение бюджетных ассигнований текущего финансового года на предоставление из республиканского бюджета местным бюджетам субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являлись указанные межбюджетные трансферты, в объеме, не превышающем сумму остатка не использованных на начало текущего года бюджетных ассигнований на указанные цели;

д) увеличение бюджетных ассигнований текущего финансового года на предоставление из республиканского бюджета субсидий юридическим лицам, предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей субсидий, источником финансового обеспечения которых являлись указанные субсидии, в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на указанные цели;

3) по обращению главного администратора источников финансирования дефицита республиканского бюджета могут быть внесены изменения, предусматривающие увеличение бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных кредитов на цели, установленные частью 1 статьи 20 настоящего Закона, в пределах поступлений от возврата бюджетных кредитов, предоставленных местным бюджетам муниципальных районов (городских округов).

5. Правительство Республики Бурятия вправе направлять в течение финансового года остатки средств республиканского бюджета, за исключением остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов, полученных республиканским бюджетом в форме субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, на осуществление выплат, сокращающих долговые обязательства.

6. Расходование средств, предусмотренных на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, их помощников в избирательных округах и на обеспечение членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, их помощников в субъектах Российской Федерации, производится по факту поступления средств из федерального бюджета.

Статья 25. Заключительные положения

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Глава Республики Бурятия А.С.Цыденов



