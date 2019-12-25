Дед Мороз ждет всех в ЦДМ на Лубянке

28 декабря "Центральный Детский Магазин на Лубянке" (собственник и девелопер - компания "Галс-Девелопмент") совместно с телеканалом "НТВ" приглашает всех желающих на волшебное новогоднее представление. Концерт станет торжественным завершением большого "Путешествия Деда Мороза", ежегодного всероссийского проекта телеканала "НТВ". ЦДМ является партнером мероприятия четвертый год подряд. Посетители ЦДМ на Лубянке окажутся в настоящей сказке и станут участниками удивительного шоу. Их ждут встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, красочные выступления Феи-Волшебницы и Бабы-Яги, яркие танцевальные номера в исполнении детских хореографических коллективов "Вступление" и "Лапушки", любимые новогодние песни от центра "Юный Артист" и проекта "Ты - супер", фотосессии, конкурсы и многое другое! Особые призы получат победители конкурса "Письмо Деду Морозу" от ЦДМ на Лубянке и журнала "Большая Москва 24.РФ".

"В преддверии самого любимого праздника ЦДМ на Лубянке и телеканал "НТВ" подготовили насыщенную предновогоднюю программу, чтобы не только дети, но и взрослые окунулись в атмосферу волшебства и чудес. Все гости смогут загадать заветное желание, увидеть главного зимнего волшебника, получить удивительные призы и прекрасно провести время со своей семьей", - комментирует Ирина Бурдельная, советник президента по внешним коммуникациям "Галс-Девелопмент".

"Путешествие Деда Мороза" - благотворительный проект телеканала "НТВ", который ежегодно объединяет всю страну. Дедушка, путешествуя по городам России, дарит радость и тепло детям и взрослым, а главное - тем, кто в этом нуждается больше всех: ребятам без попечения родителей и малышам с особенностями здоровья. В 2019 году Дед Мороз посетил более двадцати пяти городов. Зимний волшебник вместе со своими помощниками приезжал в социальные учреждения и больницы, участвовал в городских праздниках, исполнял мечты многодетных и малообеспеченных семей.

До конца декабря и на протяжении новогодних праздников в ЦДМ на Лубянке работает веселая ярмарка подарков. Здесь можно приобрести елки, декоративные украшения, гирлянды, снежные шары, вязаные вещи ручной работы и многое другое. Кроме того, гостей ждет приятный бонус - бесплатная упаковка подарков. А до 30 декабря желающие могут принять участие в акции "Подарок за покупку" и получить гарантированные призы от ЦДМ. В Рождество здесь состоится праздничный концерт в исполнении симфонического оркестра. Чтобы каждый успел подготовиться ко встрече Нового года, ЦДМ продлил часы работы.

Подробная информация представлена на сайте www.cdm-moscow.ru.

Материалы предоставлены ПАО "Галс-Девелопмент"