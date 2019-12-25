Дед Мороз ждет всех в ЦДМ на Лубянке

"В преддверии самого любимого праздника ЦДМ на Лубянке и телеканал "НТВ" подготовили насыщенную предновогоднюю программу, чтобы не только дети, но и взрослые окунулись в атмосферу волшебства и чудес. Все гости смогут загадать заветное желание, увидеть главного зимнего волшебника, получить удивительные призы и прекрасно провести время со своей семьей", - комментирует Ирина Бурдельная, советник президента по внешним коммуникациям "Галс-Девелопмент".
"Путешествие Деда Мороза" - благотворительный проект телеканала "НТВ", который ежегодно объединяет всю страну. Дедушка, путешествуя по городам России, дарит радость и тепло детям и взрослым, а главное - тем, кто в этом нуждается больше всех: ребятам без попечения родителей и малышам с особенностями здоровья. В 2019 году Дед Мороз посетил более двадцати пяти городов. Зимний волшебник вместе со своими помощниками приезжал в социальные учреждения и больницы, участвовал в городских праздниках, исполнял мечты многодетных и малообеспеченных семей.
До конца декабря и на протяжении новогодних праздников в ЦДМ на Лубянке работает веселая ярмарка подарков. Здесь можно приобрести елки, декоративные украшения, гирлянды, снежные шары, вязаные вещи ручной работы и многое другое. Кроме того, гостей ждет приятный бонус - бесплатная упаковка подарков. А до 30 декабря желающие могут принять участие в акции "Подарок за покупку" и получить гарантированные призы от ЦДМ. В Рождество здесь состоится праздничный концерт в исполнении симфонического оркестра. Чтобы каждый успел подготовиться ко встрече Нового года, ЦДМ продлил часы работы.
Подробная информация представлена на сайте www.cdm-moscow.ru.
Материалы предоставлены ПАО "Галс-Девелопмент"