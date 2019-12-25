Джедая из "Звездных войн" назвали именем погибшего американского студента

Молодого человека, который погиб минувшим летом при стрельбе в Университете Северной Каролины, сделали героем новой книги из вселенной "Звездных войн".

Речь идет о Райли Хауэлле, которому на тот момент был 21 год. Когда злоумышленник вошел в класс и открыл огонь, Хауэлл, как позже подчеркнули полицейские, повел себя мужественно, сбил нападавшего с ног и спас жизни своих одногруппников.

Теперь в память о молодом человеке, который был фанатом вселенной "Звездных войн", назвали одного из мастеров-джедаев в новой книге "Восхождение Скайуокера - Визуальный словарь". Персонажа, который является мастером-джедаем и историком Ордена джедаев, назвали Ри-Ли Хауэлл.

Напомним, 30 апреля 2019 года в Шарлотте (штат Северная Каролина) злоумышленник открыл стрельбу в одном из классов местного университета. Погибли двое студентов.